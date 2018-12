Pd | Minniti si ritira dalle primarie per la segreteria | Lo faccio per salvare il

Minniti ritira candidatura : scissione sarebbe regalo ai populisti : Questo passaggio va oltre la cronaca. Indebolire il Pd significa indebolire la democrazia italiana. Mai come adesso rischiamo uno slittamento. Mai come adesso le differenze tra i partiti sono tanto ...

Primarie Pd - Minniti si ritira dalla corsa alla segreteria dem : Marco Minniti ha ritirato la propria candidatura a segretario del Pd. Secondo Il Foglio, la decisione sarebbe stata presa questo pomeriggio dopo un incontro avvenuto tra l'ex ministro e i renziani Lotti e Guerini. A causare la rottura sono state le insistenti e numerose indiscrezioni che annunciavano l'imminente creazione di un nuovo movimento politico esterno al Pd da parte di Matteo Renzi.Continua a leggere

Minniti ritira la candidatura alle primarie Pd : Marco Minniti ha deciso che no, così non si può andare da nessuna parte, lui molla. La decisione arriva dopo una giornata di incontri e, soprattutto, di riflessione con i fedelissimi. "Non voglio fare la fine di Cuperlo e Orlando – ha confidato l'ex ministro ai suoi – se mi devo candidare per prendere il 20%, meglio lasciar perdere".Un incontro pomeridiano con Luca Lotti e Lorenzo Guerini non ha cambiato le cose, ...

Calenda sbotta : "Emiliano candidato - ma non iscritto al Pd. Minniti candidato - ma si ritira (forse) perché non lo appoggia Renzi. Bello. Altre idee?" : "Emiliano non è più iscritto al Pd, ma è il candidato del Pd. Renzi è un senatore del Pd ma si candiderà con un suo partito. Minniti è candidato alla segreteria indipendente da Renzi ma si ritira (forse) perché non ha l'appoggio di Renzi. Bello. Altre idee?". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.