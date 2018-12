ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Pd, Martina ‘avverte’ Renzi: “Chi divide fa male all’Italia”. E sul ritiro di Minniti: “Scelta personale, va rispettat… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Pd, Martina ‘avverte’ Renzi: “Chi divide fa male all’Italia”. E sul ritiro di Minniti: “Scelta personale, va rispettat… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Pd, Martina ‘avverte’ Renzi: “Chi divide fa male all’Italia”. E sul ritiro di Minniti: “Scelta personale, va rispettat… - MPenikas : FQ: Pd, Martina ‘avverte’ Renzi: “Chi divide fa male all’Italia”. E sul ritiro di Minniti: “Scelta personale, va r… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) “Matteodovrebbe chiarire se vuole andare via dal Pd? Aspettiamo, dica quello che ritiene più utile. Ma serve restare uniti: chiil partito faall’Italia“. Così il candidato alla segreteria dem e segretario uscente, Maurizio, dopo ildella candidatura di Marco, sul quale ha pesato il disimpegno dell’ex premier e dei suoi fedelissimi. “Lui ha fatto una scelta personale, non va strattonato”, ha aggiunto. Per poi insistere nel voler allontanare lo scenario di una scissione deiani, sempre più concreta e non smentita dal diretto protagonista: “Non voglio pensarci all’ipotesi di un addio di, sto a quanto viene detto. Ma la nostra storia ci dice che dobbiamo restare uniti, per rispetto dell’elettorato. Io ricordo il grido ‘unità, unità‘ di Piazza del Popolo” e ...