Pavia | accoltella la mamma poi tenta suicidio tagliandosi la gola

liberoquotidiano

: #Broni, 18enne accoltella la mamma e si taglia la gola. Lei ricoverata in prognosi riservata, lui in rianimazione.… - provinciapavese : #Broni, 18enne accoltella la mamma e si taglia la gola. Lei ricoverata in prognosi riservata, lui in rianimazione.… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Hato la, poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso. E' l'esito di una lite in famiglia che ha visto protagonista un 18enne che, la scorsa notte, hato di uccidere la madre di 43 anni nel loro appartamento in via Togni a Broni, comune in provinc