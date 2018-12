Pathfinder | Kingmaker - recensione

Pathfinder : Kingmaker riceverà 3 nuove espansioni nel corso dell'anno : Pathfinder: Kingmaker è stato pubblicato lo scorso ottobre su PC, tuttavia l'RPG di Owlcat Games non ha riscosso troppo successo anche a causa di alcuni problemi ed imperfezioni, gli sviluppatori però si sono messi subito al lavoro per risolvere tali problemi.Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno annunciato 3 nuove espansioni, la prima (The Wildcards) verrà pubblicata il 6 dicembre ed introduce la nuova razza Tiefling e la nuova classe ...