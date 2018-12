Parla Mara Carfagna | ' Che fatica far dimenticare che sono bella ' ESCLUSIVO

Claudia Cardinale - la brusca risposta a Mara Venier : “No - di questo non voglio Parlare” : “No, di questo non voglio parlare”, risponde bruscamente Claudia Cardinale quando, nel salotto di Domenica In, Mara Venier le dice: “Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito una violenza“. “Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni – si è limitata a spiegare l’attrice – e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte”. Un netto ...

Mara Venier Parla di Barbara d'Urso e Simona Ventura. E su Mediaset : "Grazie a loro mi sono presa i giovani" : Ospite del programma di RaiRadioDue I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Mara Venier si è sentita porre una domanda sul rapporto con Barbara d'Urso e Simona Ventura ("Che cosa è successo con la Ventura e com’è adesso il tuo rapporto con Barbara d’Urso?").La madre di Elisabetta Ferracini ha replicato: Amori della zia non vi rispondo né alla prima né alla seconda domanda. Di Ciancio e Arduini le hanno chiesto se a Mediaset ...

Simona Ventura Parla di Mara Venier : «Non so chi sia e non voglio sapere». Poi fa marcia indietro : «Le voglio bene» : Simona Ventura Il rapporto tormentato tra Mara Venier e Simona Ventura torna a far parlare. Ospite di CR4-La Repubblica delle donne, Simona Ventura racconta della rottura consensuale con l’ex compagno Gerò Carraro, figlio del marito di Mara. La conduttrice, come è noto, condivide con la Venier un legame passato piuttosto burrascoso. Grandi amiche per anni, poi “nemiche”, di nuovo complici e, infine, da poco meno di due anni ancora ...

Domenica In - Antonella Clerici si commuove da Mara Venier Parlando di Fabrizio Frizzi : Per gli esperti di tv è uno dei migliori momenti del piccolo schermo della settimana: stiamo parlando dell'ospitata di Antonella Clerici a Domenica In da Mara Venier: la bionda conduttrice ha ripercorso dalla collega la sua lunga carriera, dagli esordi passando per la storica Prova del Cuoco, fino a Portobello.Ma a segnare Antonellina è stato un evento luttuoso, la scomparsa del collega Fabrizio Frizzi: Avevo visto Fabrizio il giovedì. La ...

Domenica In - dove osa Mara Venier : 'Tu gliel'hai data'. Si Parla di sesso - sconcerto in studio e a casa : A Domenica In si parla di donne mature e 'rimorchio facile' sui social, tra attrazione e truffe. Mara Venier scatenata, anche grazie al piccante apporto di Simona Izzo e Alba Parietti in studio, ...

Domenica In - si Parla di magia e scoppia la polemica : Mara Venier in difficoltà : Domenica In, scoppia la polemica e Mara Venier è in difficoltà, il pubblico: “Temi troppo delicati e tanto trash” La puntata di Domenica In dell’11 novembre inizia con le opinioni di vari opinionisti su argomenti come magia e cartomanzia. Tra gli ospiti presenti in studio con Mara Venier vi sono anche Vladimir Luxuria, Solange, Mago […] L'articolo Domenica In, si parla di magia e scoppia la polemica: Mara Venier in ...

"Abbandonare il trono era l'unica soluzione per ritrovare la serenità e tutelare le persone che mi vogliono bene". Per la prima volta Mara Fasone parla dopo aver abbandonato il trono di Uomini e donne, considerandolo un contesto non adatto alla sua persona. La ragazza, infatti, aveva fatto sapere al programma che non sarebbe più tornata in studio dopo quanto accaduto nell'ultima puntata, quando Gianni Sperti aveva

Perchè Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne: l'ex fidanzato non c'entra Mara Fasone rivela i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare il Trono di Uomini e Donne. La bella siciliana spiega sulle pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine i motivi che l'hanno indotta ad abbandonare la poltrona rossa.

Camoranesi a Pressing : "La notte prima della finale del Mondiale 2006 ho Parlato al telefono con Maradona" : L'ex centrocampista ospite di Pierluigi Pardo: "Diego mi disse che sarei diventato campione del mondo... La Juve? Il momento più alto della mia carriera"

Mara Venier annuncia il ritorno di Alessia Macari a Domenica In e Parla di una misteriosa “rotazione” : Mara Venier annuncia il ritorno di Alessia Macari a Domenica In. Dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi tra polemiche e frecciatine sembra ormai che la ciociara possa tornare al suo posto nel programma di Rai1 al fianco della conduttrice e del suo tabellone. Proprio dopo una manciata di domeniche, il gioco era stato soppresso e poi ripreso ma al posto della Macari in onda è andata Fiorenza D’Antonio, seconda a Miss Italia. Sui ...

Mara Venier e Barbara d'Urso: perchè hanno litigato La sfida della domenica continua a infuocare il day time pomeridiano di Canale5 e Rai1. Mara Venier e Barbara d'Urso hanno rinnovato Domenica In e Domenica Live rendendo più vivaci i pomeriggi festivi delle reti ammiraglie. Alle parole di stima reciproca scambiate questa estate dalle due conduttrici è seguita in questi mesi la sfida a colpi di share.

Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 27 ottobre: Andrea e Matteo Bocelli, Andrea Camilleri, Lilli Gruber, Mara Venier si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.

Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne: "non è il posto giusto". Chi arriva al posto della bellissima 26enne siciliana? I nomi dei probabili tronisti.

Uomini e Donne, Mara fidanzata quando era sul trono? Mara Fasone è fidanzata? Nessuno lo sa. Anche se, a Uomini e Donne, non sono stati in pochi a insinuare che avesse un ragazzo fuori dal contesto televisivo. Primi fra tutti gli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, ha avuto sempre delle riserve su Mara