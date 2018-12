Parigi | sabato prossimo nuove proteste dei ' Gilet gialli' | si temono altre violenze

Blastingnews

: Gilet gialli in piazza a Parigi, sabato Torre Eiffel resterà chiusa #giletgialli - MediasetTgcom24 : Gilet gialli in piazza a Parigi, sabato Torre Eiffel resterà chiusa #giletgialli - RaiTre : 'Le storie dei luoghi sono spesso storie di cambiamenti sorprendenti, evoluzioni e rivoluzioni. È il caso del Musée… - TgLa7 : Tam tam di violenze diffuse a Parigi in vista della nuova manifestazione dei gilet gialli, sabato -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Non si placa l'ira dei "" contro l'Eliseo. Nonostante il blocco dell'aumento del prezzo dei carburanti, varato dal Governo negli scorsi giorni, dopo leche hanno messo a ferro e fuoco la capitale francese e mezza nazione, i manifestanti sono pronti a tornare in piazza. Ritengono, infatti, che il blocco per tutto il 2019 dell'aumento delle tasse sui carburanti non sia per niente un provvedimento valido, gli stessi chiedevano infatti il blocco totale di tali aumenti. Per la nuova manifestazione saranno schierati circa 65 mila agenti.Il ministro per la Coesione del Territorio: 'Rimanete a casa' L'Esecutivo d'Oltralpe teme quindi nuovi, violenti scontri per le vie della Capitale, e quindi invita la popolazione a non uscire di casa, se non strettamente necessario. E' molto preoccupata Jacqueline Gourault, ministro per la Coesione del Territorio, che ad una tv francese ...