Parigi in assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli | 65mila agenti schierati

(Di giovedì 6 dicembre 2018) "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato ine invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei, in programma aper l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. La Francia si prepara a un nuovo atto, il quarto, della protesta inda: più di 65.000 gli, un numero enorme, il segnale che secondo il governo la violenza sabato, nelle strade dinon sarà una possibilità ma una certezza. La città sarà blindata: molti luoghi della cultura resteranno chiusi e la prefettura ha invitato i proprietari dei negozi degli Champs Elysées - ...