Papa Francesco fa la storia | andrà negli Emirati Arabi Uniti

Papa Francesco dal 3 al 5 febbraio negli Emirati Arabi Uniti : ... assicurandogli l'impegno per la pace, la sicurezza e lo sviluppo nel mondo. 'Accogliamo la notizia della visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti a febbraio prossimo', ha commentato su ...

Mara Venier : 'A Domenica In la mia rivincita - ora manca solo Papa Francesco' : Quello di Mara Venier in Rai è stato un grande ritorno: da quando la conduttrice è tornata alla guida di Domenica In , il varietà Domenicale di RaiUno ha vissuto una vera e propria rinascita. Per ...

Mara Venier invita Papa Francesco a Domenica In? La rivelazione : Domenica In: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite Mara Venier si è raccontata in un’intervista esclusiva sul nuovo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da giovedì 6 dicembre. La Signora della Domenica del primo canale della Tv di Stato, ha raccontato del grande successo di ascolti che sta ottenendo Domenica In fino ad un sogno: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite nel suo contenitore del dì festivo. Un desiderio quello ...

Papa Francesco spiega come evitare le omelie soporifere. I preti dovrebbero ascoltarlo : “Quante volte noi vediamo che nell’omelia alcuni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta”. A parlare non è un anticlericale, bensì Papa Francesco. “Mi diceva un sacerdote – ha raccontato Bergoglio ai fedeli – che una volta era andato in un’altra città dove abitavano i genitori e il papà gli aveva detto: ‘Tu sai, sono contento, perché con i miei amici abbiamo trovato una chiesa dove si fa la messa ...

Sfilata straordinaria dei Misteri - Battista : "Stessa emozione della visita di Papa Francesco". Sul riconoscimento Unesco il sindaco avverte : ... : "Zero passi falsi", rimarca ancora, riferendosi a quel tragitto lungo e tortuoso che non è possibile sbagliare e che dovrebbe, almeno in linea di principio, mettere da parte la politica. "Non ci ...

Il nome mio nessun saprà : l'accordo segreto tra Papa Francesco e Pechino : "nessun dorma".In un mese, la Cina ha inaugurato i due ponti più lunghi del mondo. Fisico ed edilizio il primo, a sfidare ogni record d'ingegneria e unificare Hong Kong, Canton, Macao, in un arco di 55 chilometri e 250 milioni di transiti. "Metafisico" e pattizio il secondo, a completare settecento anni di tentativi e superare settant'anni di empasse politico - diplomatica, collegando stabilmente Pechino e il Vaticano, hard e soft power, ...

Notizie Sir del giorno : Papa Francesco-Abu Mazen - Global Compact - Cop24 - carceri in Europa - Nicaragua - Progetto Policoro - 50° Avvenire : ... né per "sfruttare le enormi opportunità sociali, economiche e ambientali dell'azione per il clima" ha detto Guterres, consegnando quattro "semplici messaggi": la scienza richiede una risposta ...

Abu Mazen a Roma - routine con Conte - abbracci con Bergoglio : su Gerusalemme l'"Anti Trump" è Papa Francesco : Su Gerusalemme esiste un "anti Trump". Il suo nome è Jorge Maria Bergoglio. È a Papa Francesco che il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) si affida per un miracolo in Terrasanta: far rivivere la "Questione palestinese", a partire dalla difesa di una pace giusta, fondata sulla soluzione a due Stati. Fede e politica sono indissolubilmente legate quando si affronta il nodo-Gerusalemme e ...

Così Papa Francesco fa la rivoluzione : Un unico Dio che vada oltre le differenze tra le varie religioni. È la grande idea che il Pontefice vuole diffondere in tutto il mondo. Per questo la principale riforma di Bergoglio ?è l’eredità del Concilio Vaticano II

Antonio Socci - Papa Francesco perde fedeli perché parla come Emma Bonino : Una bambina di dieci anni dà lezione di saggezza a un mondo scolastico intriso di multiculturalismo 'politically correct' e soprattutto dà lezione di cristianesimo ai vertici clericali e vaticani. Due episodi, avvenuti in simultanea, diventano ...

Papa Francesco dice che l'Avvento significa uscire dal nostro mondo rassegnato : Città del Vaticano, 2 dic., askanews, -'In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario, alimentando speranze e sogni per un futuro nuovo. Il Vangelo ...