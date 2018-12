Paola Cortellesi e Claudia Gerini | a Sorrento le star dei biglietti d' oro

È successo in TV - 6 novembre 2008 : un one woman show per Paola Cortellesi (video) : Rai 3 non è mai stata abituata al varietà e se ci ha provato, spesso e volentieri si è misurato un abito elegante sopra la tuta da agricoltore. La rete colta, la rete alta per una volta crea un'eccezione a se stessa con un varietà che in un modo o nell'altro ha lasciato il segno nella storia del terzo canale del Servizio Pubblico, Non perdiamoci di vista.Per entrare in questo territorio 'fantasma' ci vuole una professionista che conosce ...