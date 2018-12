Pantone | il colore dell’anno 2019 è il Living Coral

gqitalia

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Da un lato la voglia e la necessità di un pizzico in più di ottimismo nelle nostre vite, dall’altro una sempre maggiore attenzione ai problemi ambientali che affliggono il pianeta. Ilè stato scelto dacomedell’anno per ilin arrivo: un vivace arancione dalle sfumature rosacee e dorate, destinato a prendere il sopravvento nei prossimi mesi nel campo della moda e del design seguendo le orme del suo predecessore, l’Ultra Violet del 2018.Come suggerisce il nome stesso, il primo riferimento di questoè proprio la barrieralina, da sempre un prezioso simbolo della natura nella sua manifestazione più allegra e variopinta. Cambiamento climatico, riscaldamento globale e inquinamento degli oceani, d’altronde, sono argomenti ormai costantemente al centro del dibattito pubblico, e– come dichiarato dal vice ...