http://feedproxy.goo

: PantareiNews cerca collaboratori da inserire nel proprio staff: PantareiNews è in cerca di… - giannifioreGF : PantareiNews cerca collaboratori da inserire nel proprio staff: PantareiNews è in cerca di… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)è indidanel. Se vuoi entrare a far parte di una nuova realtà sul Web, presente su Google News dopo solo due mesi dalla nascita, trovare un settore del mercato del lavoro in linea con i tempi e, infine, ami dire la tua invia la tua candidatura a in info@.com.è indiTrovarevalidi non è per niente semplice e i colloqui sono sempre tanti prima di poter trovare finalmente la persona giusta. Ma chi è la persona giusta?È una persona che abbia un minimo di esperienza nella stesura di articoli e quindi di SEO, WordPress e di una seconda lingua, meglio se inglese.Il lavoro richiesto è a distanza, impegna tutti i giorni della settimana, ma con tempi che stabilisci tu. Puoi scrivere in qualunque ora del giorno in base ai tuoi impegni, l’importante è assicurare un ...