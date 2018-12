Padova-Palermo | i due club gemellati | pronta una maglia speciale

calcioweb.eu

: ?? In onore dello storico gemellaggio tra Palermo e Padova iniziato nel 1??9??8??3??, sabato all’Euganeo entrambe le… - palermocalcioit : ?? In onore dello storico gemellaggio tra Palermo e Padova iniziato nel 1??9??8??3??, sabato all’Euganeo entrambe le… - PadovaCalcio : ?? In onore dello storico gemellaggio tra #Palermo e #Padova iniziato nel 1??9??8??3??, sabato all’Euganeo entrambe… - solo_palermo : Calcio, Palermo e Padova gemellate: gara con maglia speciale -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie B, turno che può dare importanti indicazioni. Nel frattempo in occasione della partita di sabato alle 12,30 allo stadio Euganeo frale due squadre scenderanno in campo con unaper celebrare lo storico gemellaggio che unisce le due tifoserie e le società dal 1983. Nel dettaglio sulle casacche ci sarà un logo con la scritta “1983”, la scritta “” compare anche su parte dell’abbigliamento ufficiale per il tempo libero della squadra veneta. Inoltre è stato anche lanciato l’hashtag #socialgemellaggio che affianchera’ quello ufficiale del match #PadPal.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, i due...