huffingtonpost

: Pacco di Natale - pippopecorino : Pacco di Natale - HuffPostItalia : Pacco di Natale - cabiria1974 : Ehm..casino sulla tuacolana e navette bloccate. Cosa faccio? Mi carico sulla testa il pacco di Natale e con i tacch… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Almeno uno di noi apotrà festeggiare.Almeno Matteo Renzi quest'anno infatti ha coronato il suo sogno: rottamare il suo Partito. Di quell'oggetto permanente della sua concupiscenza, mostro sacro cui ha dedicato una intera giovinezza, pianificandone assalti e conquista, teca ambita dei suoi trionfi, diventata poi spesso la bara delle sue ambizioni, è riuscito a liberarsi. Finalmente. Ed è tutto suo merito, perché se è vero che la sinistra sta sparendo per via della Storia, della fine del Secolo e della rivoluzione industriale in corso, continua a non capire di essere finita – e pochi oggi hanno il coraggio di scuotere le masse istupidite svegliandole sul loro destino futuro. Matteo Renzi invece si è preso il duro compito di suonare il campanello, chiamare il dottore e pietosamente chiudere gli occhi al malato. Conquistandosi il ...