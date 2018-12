OUTLANDER - Recensione 4x05: Savages

lostinaflashforward

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Tante emozioni in questo quinto episodio!Cosa vi ha colpito di più?Attenzione: Spoiler!Episodio bellissimo, ricco di emozioni, colpi di scena, tenerezza e tanta, tanta commozione.Cominciamo dal ritorno inaspettato di Murtagh, il padrino di Jamie, leale, fedele al suo figlioccio.Gli anni sono passati anche per lui: è invecchiato, ha i capelli bianchi, ma la tempra è la stessa così come l'udito perché riconosce subito la voce di Jamie quando la sente.Che emozione vederli stretti in quell'abbraccio e che sorriso ha fatto quando ha saputo del ritorno di Claire e della nascita di Brianna!Ora fa il fabbro a Woolam's Creek, a tre giorni di distanza da Fraser's Ridge e, di sera, diventa "regolatore e capo" di un movimento che protesta contro il Governatore, le tasse ingiuste e gli esattori corrotti.Invita Jamie ad un'assemblea serale e, così, il nostro Highlander scopre pure perché nessuno ...