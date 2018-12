Ora c' è anche il colore ambientalmente corretto

Manovra - Conte e Tria lavOrano a deficit di 1 - 9-2%. Il premier : scenderà anche nel 2020-21 : ROMA - Un altro vertice a quattro fra il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria e i due vicepremier Salvini e Di Maio probabilmente già oggi. E la presentazione della proposta italiana per l'accordo con la Ue sulla Manovra martedì prossimo, quando Conte incontrerà ...

Cina - Ora l’intelligenza artificiale annuncia anche le notizie in tv : La voce e l’aspetto, ce lo ha svelato lui stesso ma senza grande entusiasmo, sono modellati su un collega in carne e ossa: Zhang Zhao, un vero giornalista dell’agenzia di Stato cinese Xinhua. L’espressività non è il massimo, il timbro ancora un po’ troppo metallico, ma il giornalista televisivo artificiale – un avatar digitale sviluppato dal motore di ricerca Sogou e ovviamente sostenuto da una serie di algoritmi d’intelligenza artificiale e dal ...

Anche ai "dem" ormai è chiaro : le primarie sono un bluff - Ora è tempo del partito di Renzi : Minniti deluso svela il bluff dei Renziani mentre Zingaretti, costretto a lasciare la sua proverbiale bonarietà che voleva...

Kirin 980 domina ancOra la classifica di AnTuTu degli smartphone più potenti - anche a novembre : Gli smartphone di Huawei con processore Kirin 980 dominano ancora la classifica di AnTuTu degli smartphone più potenti del mese di novembre. L'articolo Kirin 980 domina ancora la classifica di AnTuTu degli smartphone più potenti, anche a novembre proviene da TuttoAndroid.

Maternità - cambia il congedo : si può lavOrare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

Maternità - cambia il congedo : si può lavOrare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

Qatar 2022 - sarà rivoluzione anche negli Orari dei Mondiali : possibili partite alle 11 : Secondo quanto affermato da Nasser Al-Khater, segretario generale aggiunto del comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2022, infatti, si potrebbe assistere per la prima volta a un programma con ...

Watford - nella partita col Manchester City lo stadio si colOra contro l'omofobia. LE FOTO : Spettacolo sugli spalti del Vicarage Road grazie alla scenografia dei tifosi di casa a supporto dei diritti LGBT. Non un caso isolato in Premier, che dal 2017 ha stretto una partnership con l'...

Mondiali Qatar 2022 - sarà rivoluzione anche negli Orari : possibili partite alle 11 : Secondo quanto affermato da Nasser Al-Khater, segretario generale aggiunto del comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2022, infatti, si potrebbe assistere per la prima volta a un programma con ...

Ponte MOrandi - nell'inchiesta finisce anche il viadotto Pecetti : stop a Tir e ispezione del Mit : L'autostrada A 26 che collega il vecchio casello di Voltri con Gravellona Toce è di nuovo al centro dell'attenzione della società Autostrade, del ministero delle Infrastrutture, della GdF e della ...

Vittorio Sgarbi va in pensione senza avere mai lavOrato un giorno. E anche lui dice : “In effetti è incredibile” : “L’uomo che è andato in pensione senza lavorare un giorno”. L’uomo in questione è Vittorio Sgarbi, deputato della Repubblica italiana e sindaco di Sutri (Viterbo), immortalato così da Panorama che gli dedica una lunga intervista. Il suo è un caso previdenziale sui generis, visto che va in pensione da funzionario dei Beni culturali con 51 anni di contributi, in gran parte solo figurativi. Perché Sgarbi è in aspettativa dal ...

Ponte MOrandi. Nell’inchiesta finisce anche il viadotto Pecetti. Si indaga sui rapporti Autostrade/Spea : Nell’inchiesta sul Ponte Morandi entra anche un altro viadotto, sempre genovese: è il Pecetti, alto circa 30 metri e lungo 140, che passa sulle case di Mele, sulla A-26, Genova-Gravellona-Toce. Rischio 60 su una scala da 1 a 70 anche il Pecetti – scrive Repubblica – presenta un “ammaloramento” del cemento armato e dei ferri interni, in particolare nell’impalcato. Nella scala che va da 1 a 70, i monitoraggi di Spea Engineering attribuiscono al ...

Sanremo 2019 - Gianni MOrandi e Vanessa Incontrada affiancheranno Baglioni? Cosa sappiamo sul suo festival “bis” : Dal 5 al 9 febbraio Claudio Baglioni proporrà il suo bis al festival di Sanremo, la riconferma era arrivata dopo gli ascolti record dell’edizione 2018 con una media di 10.869.000 telespettatori con il 52,16% di share. Non ci saranno ovviamente Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, chi affiancherà dunque l’artista romano sul palco dell’Ariston? Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in pole position ci sarebbero Gianni ...

EleonOra Giorgi : "Anche Jack Nicholson disse di voler 'dormire' con me. Io e la Muti? Abbiamo 'svezzato' generazioni di uomini" : Eleonora Giorgi, reduce dall'esperienza del Grande Fratello VIP, non ha peli sulla lingua e, ospite alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, si è raccontata senza filtri. L'attrice ha esordito parlando del tempo che passa.Ho vissuto con le rughe molto bene per dieci anni, ma tra pochi giorni farò un piccolo reset, senza toccare nulla che abbia a che fare con la mia espressione. Un mini lifting. Voglio vivere qualche ...