Opec | via al vertice di Vienna Tra divisioni | pressioni e proposte di tagli

Il caso Huawei travolge le Borse. Petrolio giù - meeting Opec al via : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Via dall’Opec - l’ultimo sgarbo del piccolo Qatar al regno saudita : Nel giugno 2017 scattava l’embargo dei Paesi del Golfo al Qatar, accusato di fiancheggiare il terrorismo e di intrattenere rapporti con l’Iran. Volevano mettere in ginocchio il piccolo ma ricchissimo Emirato. Non ci sono riusciti. Anzi, Doha ha rafforzato i legami commerciali con l'Iran, l’Oman e la Turchia...