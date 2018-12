OnePlus annuncia | “Saremo i primi a offrire uno smartphone 5G in Europa”

Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave : Xiaomi e OnePlus in prima fila : Qualcomm annuncia Snapdragon 675, che dovrebbe essere utilizzato da Xiaomi il prossimo anno, e si prepara all'arrivo dei primi smartphone5G sul mercato. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave : Xiaomi e OnePlus in prima fila proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T sarà annunciato il 30 ottobre - disponibili i ticket per partecipare : OnePlus 6T non si farà aspettare ancora a lungo: se siete impazienti di scoprire il nuovo “flagship killer” della casa cinese sappiate che […] L'articolo OnePlus 6T sarà annunciato il 30 ottobre, disponibili i ticket per partecipare proviene da TuttoAndroid.