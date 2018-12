http://feedproxy.goo

: #OnePlus 5G costerà fino a 300$ in più rispetto a OnePlus 6T: OnePlus 5G in arrivo nel 2019… - giannifioreGF : #OnePlus 5G costerà fino a 300$ in più rispetto a OnePlus 6T: OnePlus 5G in arrivo nel 2019… - PisuDavi : RT @SkyTG24: OnePlus, nel 2019 #smartphone 5G: “Costerà fino a 270 euro in più” - paolo77jpm : RT @SkyTG24: OnePlus, nel 2019 #smartphone 5G: “Costerà fino a 270 euro in più” -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)5G in arrivo nel 2019 come conferma il CEO Pete Lau, ma non è ancora nota una data. Il costo sarà superiore di 200 o 300 dollarial top di gamma attuale,6T. Lau dichiara chesarà una delle aziende a trainare il 5G, ma sarà disponibile in parallelo anche7 con il 4G.5G il modello atteso nel 20197, il primo smartphone dell’azienda cinese dotato di supporto al 5Ga 300 dollari in piùal6T. La società, attraverso il CEO Pete Lau, ha confermato che5G sarà anche uno dei primi con il nuovo Snapdragon 855.Il prezzo del telefono è destinato ad essere più costoso di quello a cui siamo abituati dal marchio, Lau dice: “la mia previsione è che il costo sarà tra $ 200 e $ 300 in più per il dispositivo 5G. Questo non è necessariamente un problema per i nostri utenti se il 5G è ciò che ...