Oltre Huawei | le conseguenze della guerra tecnologica Stati Uniti-Cina

Scoppiettante 2019 per Huawei : P30 Oltre ogni immaginazione e smartphone pieghevole : Huawei pensa in grande per il 2019, mettendo in campo tutto quanto il necessario per spodestare uno dei suoi più acerrimi nemici, Samsung. Come riportato da 'GSMarena.com', Walter Ji, presidente del Consumer Business Group in Europa per conto dell'azienda cinese, ha ribadito che la compagnia sta lavorando per perfezionare ancora il comparto fotocamera dei suoi prossimi flagship: la prima linea che vi viene in mente è quella dei Huawei P30, ...