Nuova Ford Fiesta R2 | foto e info

Volkswagen-Ford - Trattative per una Nuova alleanza globale : La Volkswagen e la Ford, come anticipato, hanno avviato delle Trattative per ampliare la propria partnership ben oltre il segmento dei veicoli commerciali. Durante l'incontro dei vertici della triade tedesca con il presidente statunitense Donald Trump, Herbert Diess, ad del gruppo di Wolfsburg, ha annunciato di essere in Trattative avanzate con la Casa dell'Ovale Blu, rappresentata dallo stesso Bill Ford, "per realizzare una nuova alleanza ...

Ford Edge : presentata la Nuova generazione del SUV della Casa dell’Ovale blu [FOTO] : Ford presenta la nuova generazione di Edge il SUV arricchita da una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida motorizzazioni potenti e nuove dotazioni premium Ford presenta la nuova generazione di Edge, il SUV full size dell’Ovale Blu, pensato per i clienti europei, che sarà il SUV Ford tecnologicamente più avanzato. A bordo di Edge è disponibile una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, che utilizzano telecamere e ...

Cosa c’è da sapere sulla Nuova Ford Focus : Dopo 20 anni dalla prima Focus, acquistata da 16 milioni di persone, Ford ne ha progettata una completamente ridisegnata e tecnologicamente avanzatissima

La Nuova Ford Focus è un concentrato di innovazione su ruote : Con il lancio della nuova Ford Focus a vent’anni esatti dall’uscita sul mercato dell’originale, il costruttore statunitense ha dimostrato di sapersi mantenere al passo con i tempi integrando all’interno della sua creatura tutto il meglio dell’innovazione in campo automobilistico e non solo. Sono almeno due infatti le caratteristiche della nuova Focus in grado di attirare l’attenzione di qualunque appassionato di tecnologia: il primo è lo ...

Euro NCAP premia la tecnologia di Nuova Ford Focus : La gamma di tecnologie di assistenza alla guida di Nuova Ford Focus è stata enocomiata dall’ente Euro NCAP durante il primo evento dedicato ai test sulla guida automatizzata, presso ADAC mobility organisation a Penzing, in Germania. La Nuova Ford Focus, che lo scorso mese di luglio, ha ottenuto 5 stelle, il massimo punteggio, nei test di sicurezza […] L'articolo Euro NCAP premia la tecnologia di Nuova Ford Focus sembra essere il ...

Nuova Ford Focus - più connessa che mai : Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della Nuova Ford Focus e della sua incredibile dotazione tecnologica che la pone al vertice del suo segmento di mercato, portandola in molti casi a primeggiare anche nei confronti di auto ben più grandi e costose. Una tecnologia che è al servizio della sicurezza, soprattutto con i sistemi di assistenza alla guida, ma anche della qualità della vita a bordo, non solo del guidatore ma di tutti i passeggeri. ...