Nuova Audi Q3 | la nuova generazione è ancora più sicura secondo Euro NCAP FOTO

Nuova Audi A1 Sportback : Il design di Nuova A1 Sportback identifica subito la vettura come un’autentica Audi. In lunghezza, cresce di 56 mm e misura 4,03 metri. Pressoché invariata la larghezza (1,74 metri) a fronte di un’altezza di soli 1,41 metri. L’ampia carreggiata e gli sbalzi ridotti donano un aspetto sportivo, caratterizzato da linee tese. La griglia single frame, larga e collocata in […] L'articolo Nuova Audi A1 Sportback sembra essere ...

Andrea Preti dimentica Claudia Gerini : al parco con una Nuova fiamma : Una nuova fiamma per Andrea Preti: l’attore e modello 30enne è stato fotografato insieme con una mora misteriosa mentre si concedevano un po’ di relax in un parco pubblico e si scambiavano tenerezze. Che il bell’Andrea si sia finalmente lasciato alle spalle la rottura con Claudia Gerini, che aveva avuto anche più di uno strascico? Di sicuro lui sembra molto attratto dalla ragazza – per ora sconosciuta – con cui è ...

IPTV illegali - la Nuova frontiera della pirateria audiovisiva in Italia : "Siamo convinti che serva rafforzare gli strumenti di enforcement e continuare a promuovere al contempo una cultura della legalità, soprattutto nell'ampio e diversificato mondo del Web e della ...

Audi Q3 nella sua Nuova veste - da un taglio al passato : La nuova Audi Q3 2019, sembra quasi voler rinnegare il proprio passato, le proprie origini. C’è un cambiamento sostanziale in tutto, un miglioramento generale sia dell’estetica (molto più importante) che nella sostanza, con tante novità al livello di sicurezza attiva, infotainment e in termini di ergonomia e confort. Nuovo il pianale, e anche importanti novità nei motori. Un bel balzo in avanti che farà vedere questo modello della ...

Claudio Amendola spiega perché la Nuova fiction Rai si chiama Nero a metà : Cosa significa Nero a metà? Claudio Amendola spiega il significato del nome della nuova fiction Rai Claudio Amendola è tornato protagonista in tv con la fiction Rai Nero a metà. Ed è stato subito un successo: basti pensare che la prima puntata della nuova serie è stata vista da sei milioni e mezzo di telespettatori, […] L'articolo Claudio Amendola spiega perché la nuova fiction Rai si chiama Nero a metà proviene da Gossip e Tv.

Claudio Ranieri alla ricerca di una Nuova impresa : esordio sulla panchina del Fulham - il tecnico pronto a scrivere una Nuova pagina di storia : Dopo la pausa per le Nazionali tornano i campionati, in particolar modo pronta a regalare grande spettacolo la Premier League, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. In grande crisi il Fulham, il club inglese è di grande tradizione ed è stato sempre grande protagonista in Premier League, la posizione di classifica sorprende, la squadra occupa ...

Nuova Audi A1 - la nostra prova : uno smartphone a quattro ruote : Nuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackNuova Audi A1 SportbackTelefoni, chatti, messaggi, commenti, condividi, navighi, posti, scatti, scarichi: azioni che tu, nativo digitale (e non solo tu), compi centinaia e centinaia di volte al giorno. Difficile perdere ...

«Nero a metà» : la trama - il cast e il trailer della Nuova fiction di Rai 1 con Claudio Amendola : Debutta stasera alle 21:25, 'Nero a metà' , la nuova fiction tv di Rai uno con Claudio Amendola . Il famoso attore romano interpreterà l'ispettore di Polizia Carlo Guerrieri , del Commissariato di ...

Fulham : la Nuova scommessa di Claudio Ranieri in Premier League : A volte ritornano. Magari non proprio dove hanno lasciato un segno indelebile, portando al massimo risultato storico, ma a caccia di un’altra sfida nello stesso ambito. Claudio Ranieri ci riprova con la Premier League: dopo il Leicester, che con lui ha vinto il suo primo titolo, adesso l’allenatore romano accetta una nuova sfida, quella del Fulham. Obiettivo salvezza Qui la situazione di partenza è difficilissima, certamente almeno quest’anno ...

Nuova Audi e-tron : il tecnologico SUV 100% elettrico sbarca a Cortina [FOTO] : L’auto ufficiale del Comune ampezzano sarà la Nuova Audi e-tron, il primo modello di serie totalmente elettrico del Marchio dei quattro anelli Forte della partnership stretta con il Comune ampezzano lo scorso anno, Audi conferma la sua presenza sul territorio con gli appuntamenti sportivi del calendario invernale e con il fattivo impegno per lo sviluppo di una mobilità sostenibile a livello locale. Il marchio dei quattro anelli, infatti, ...

Nuova Audi Q3 - la prova : addio strumentazione analogica : Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3Nuova Audi Q3 La Nuova Audi Q3 non è semplicemente più spaziosa, più grintosa, più versatile e più sportiva rispetto alla versione del 2011. In sette anni, le trasformazioni hanno coinvolto tutti gli aspetti della vettura: da quelli più impattanti legati all’estetica a quelli più esperienziali come motori e tecnologia. ...

Nuova Audi TT : la futura generazione sarà solo 4 porte [FOTO] : La Nuova TT Sportback sostituirà l’attuale generazione e debutterà sul mercato nel 2020 La Casa dei Quattro anelli si prepara a sconvolgere una delle sue sportive più apprezzate ovvero l’Audi TT, declinata fino ad oggi nelle versioni coupé due porte e spider. Secondo i futuri piani del colosso tedesco, la prossima generazione della TT guadagnerà due portiere in più diventando una più comoda e versatile coupé a quattro porte. Il progetto di ...

Nuova Audi Q3 : arriva in Italia l’inedita generazione del SUV compatto teutonico [FOTO e PREZZO] : Il nuovo SUV compatto dei quattro anelli può contare su di un design seducente, sistemi d’infotainment e assistenza al conducente derivati dai modelli di categoria superiore Nuova Audi Q3 è un SUV straordinariamente versatile. Giunto alla seconda generazione, lo sport utility compatto dei quattro anelli si presenta più accattivante dal punto di vista estetico, complici sia il single frame ottagonale e le generose prese d’aria derivati da ...

Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà : Claudio Amendola tra luce e buio nella Nuova fiction di Rai1 : Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà, la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola che andrà in onda nel prime time al lunedì sera prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continua con successo il lunedì "crime" della rete ammiraglia Rai che riporterà in tv Claudio Amendola "con un personaggio carico di umanità e di umorismo" ovvero l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Secondo quanto rivela la sinossi della serie ...