Nonna Walchiria | 96 anni e nessuna voglia di andare in pensione | cosa fa tutte le mattine

(Di giovedì 6 dicembre 2018) C’è chi – e sono parecchi – non vede l’ora diine chi – e sono ancora di più – sogna a occhi aperti quel momento pur sapendo che non arriverà mai o quantomeno troppo tardi. E poi c’è, che non sarà l’unica al mondo ma è di certo un caso raro. Rarissimo. Ha 96, abita a Stra, nella provincia di Venezia e non vuole proprio saperne di passare le giornate a casa, sul divano, o, per dire, a giocare a carte con le amiche.Ha lavorato per una vita e non ha la minima intenzione di smettere, nemmeno adesso che ha spento 96 candeline. Perché “lavorare è bello”, continua a ripetere. Così,le, la signoraBoldrin si alza e va in fabbrica. In quell’azienda di Stra che confeziona tacchi che fu di suo marito e che ora è passata nelle mani del figlio. E svolge egregiamente il suo lavoro: si coordina coi colleghi e, come detto, non sembra ...