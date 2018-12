New York Undercover ABC pensa a un altro reboot di un vecchio poliziesco

La sfilata di Chanel al Met di New York : In un tempio dell'Antico Egitto, tra molto oro, geroglifici, fiori di loto e celebrità in prima fila, da Julianne Moore a Marion Cotillard

New York : i venditori si accaniscono su Advanced Micro Devices : A picco Advanced Micro Devices , che presenta un pessimo -8,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : netto calo registrato da Michael Kors : Affonda sul mercato l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che soffre con un calo del 5,15%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : seduta difficile per PVH : A picco l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che presenta un pessimo -5,2%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un allentamento della curva ...

New York : andamento rialzista per Newmont Mining : Seduta positiva per Newmont Mining , che avanza bene dell'1,90%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Newmont Mining rispetto all'indice, ...

Borsa : affonda New York - Dj -3 - 10% : ANSA, - ROMA, 4 DIC - A picco la Borsa di Wall Street: il Dow Jones perde il 3,10%, il Nasdaq Composite il 3,6% e lo S&P 500 il 2,70%. 4 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

New York : brusca correzione per Wynn Resorts : Retrocede molto la società che gestisce una importante catena di Casino , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,09%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wynn ...

Caduta vertiginosa di Toll Brothers sul mercato di New York : A picco il costruttore americano di case su misura di prestigio , che presenta un pessimo -7,96%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

New York : acquisti a mani basse su Movado : Brillante rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 15,51%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Avvio negativo per la Borsa di New York : I mercati americani aprono le contrattazioni in rosso , dopo la chiusura in forte slancio registrata ieri 3 dicembre in scia alla tregua commerciale tra USA e Cina siglata al G20 di Buenos Aires. L'...

Matera capitale della Cultura conquista anche il New York Times - : Infine, il 1993, la redenzione, quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la Cultura, o l'Unesco, aggiunse Matera a una delle liste più esclusive del mondo. Negli ...

A New York c’è un’anatra di cui parlano tutti : È di una specie rara e due mesi fa è misteriosamente arrivata a Central Park: da allora è finita sui social, in tv e sulle magliette

New York : accelera Cf Industries Holdings : Grande giornata per Cf Industries Holdings , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,12%. La tendenza ad una settimana di Cf Industries Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...

New York : scatto rialzista per Aptiv : Ottima performance per Aptiv , che scambia in rialzo del 4,77%. Lo scenario su base settimanale di Aptiv rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ...