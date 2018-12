Nessuna risposta sugli stipendi arretrati | i lavoratori della Lupiae Servizi incrociano

GF Vip 3 : risposta di Mediaset - “Nessuna chiusura anticipata” : Il GF Vip 3 non chiuderà prima del previsto. Questa la posizione di Mediaset, che ha voluto smentire le voci diffuse nel corso di questa giornata. Molte testate, così come la nostra, hanno riportato per dovere di cronaca quanto si dice negli ambienti: gli ascolti hanno spinto a raddoppiare gli appuntamenti settimanali. Non è così invece dice la rete del Biscione con un comunicato stampa: anzi, le puntate del GF Vip 3 sono state maggiori rispetto ...