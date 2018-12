Nba | Raptors e Denver sempre in vetta

Risultati Nba – Curry e Durant spazzano via i Cavs : i Nuggets volano ad Ovest - ok Raptors e Lakers : Curry e Durant spazzano via i Cavs, successi per Thunder, Nuggets e Lakers: ad Est Raptors e Bucks vincono due importanti scontri diretti Emozioni e grande spettacolo nella notte NBA con ben 10 sfide accattivanti che hanno regalato verdetti davvero importati in entrambe le conference. Partiamo da Ovest, con la sfida che fino all’anno scorso è stata la rivalità più accese degli ultimi anni: Cavs-Warriors. I Cleveland Cavaliers senza LeBron ...

Nba 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

Risultati Nba : vincono Clippers e Lakers - i Raptors danno spettacolo mettendo ko gli Warriors : LeBron James ed i suoi Lakers tornano alla vittoria contro i Pacers, prosegue il cammino dei Clippers del Gallo Risultati NBA, tre gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana. Entrambe le squadre di Los Angeles sono scese in campo e sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri. I Lakers di LeBron James si dovevano rifare dopo qualche prestazione sottotono e la vittoria sui Pacers ha di certo risollevato gli animi. ...

Nba - Raptors-Warriors - che show! Toronto vince all'OT - non bastano i 51 di Kevin Durant : Toronto Raptors-Golden State Warriors 131-128 OT In molti si aspettavano una super partita, uno scontro tra titani, un assaggio di cosa potremo rivedere a giugno sul parquet alle Finals. Ecco, Raptors ...

Nba – Coach Nurse spezza una lancia a favore di Kawhi Leonard : “leader? Sì - ma silenzioso. Ecco cosa fa per i Raptors” : Il Coach dei Toronto Raptors, Nick Nurse, ha spezzato una lancia a favore di Kawhi Leonard nella polemica, aperta da Gregg Popovich, sull’essere o meno un leader delle sue squadre Negli ultimi giorni, Kawhi Leonard è finito al centro di una particolare polemica. Il cestista dei Toronto Raptors è stato definito “un grande giocatore ma non un leader” dal suo ex Coach, Gregg Popovich. Alle dichiarazioni di Coach Pop ha fatto ...

Nba - Raptors che grinta : da -17 alla vittoria grazie a Lowry e Van Vleet : Carattere Raptors: toccano il -17 in casa dei Grizzlies ma poi rimontano grazie a Kyle Lowry , 24 punti, e Fred VanVleet , 18 punti, e ottengono la sesta vittoria consecutiva. Successo importante ...

Nba - i Los Angeles Lakers sconfitti a Denver. Toronto Raptors show : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva dei Los Angeles Lakers che dopo il ko allo Staples Center contro gli Orlando Magic vengono battuti anche in Colorado dai Denver Nuggets , 117-85,. Partita in ...

Nba Team Ranking - Raptors di nuovo al numero 1 : 3 golden state warriors 14-7 I Warriors hanno chiuso il peggior periodo dell'era Kerr con due vittorie di fila che li riportano nel loro mondo: l'élite Nba. Kevin Durant e Klay Thompson hanno ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

In Nba arriva la 'Juventus Night' : bianconeri protagonisti in Nets-Raptors : La storia sta per essere scritta, il grande calcio italiano e il basket americano si stanno per incontrare in una serata a dir poco memorabile. Per la prima volta infatti, una squadra italiana porterà il proprio logo in un campo della NBA, la famosa lega cestistica americana. Il giorno scelto per l'evento non è una giornata qualunque, ma sarà il 7 dicembre prossimo. Una data importante, sia per i padroni di casa dei Brooklyn Nets, che ...

