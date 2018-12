NBA | Kyle Lowry non ha digerito l' addio di DeMar DeRozan | ' Una scelta di Masai Ujiri'

Mercato NBA : Kyle Korver saluta Cleveland e ritorna agli Utah Jazz : Prima di tutto, la notizia: i Cleveland Cavaliers nelle scorse ore hanno scambiato Kyle Korver con i Jazz in cambio di Alec Burks e due seconde scelte. Un modo per Utah per provare a dare una svolta ...

Mercato NBA – I Cleveland Cavaliers spediscono Kyle Korver ai Jazz : ecco i dettagli della trade : Kyle Korver non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers: la guardia tiratrice è stata scambiata con gli Utah Jazz nella notte Da qualche settimana a questa parte, i Cleveland Cavaliers hanno deciso di premere con decisione il bottone ‘rebuilding’. Vista la disastrosa stagione che, complice l’assenza di Kevin Love fino al 2019, vede la franchigia dell’Ohio ultima ad Est con 4 vittorie e 16 sconfitte, la dirigenza Cavs ha optato per ...

NBA – Chi è Katya Elise Henry? La sexy modella che ha stregato Kyle Kuzma [GALLERY] : Kyle Kuzma ha una nuova fidanzata: il gossip impazza a Los Angeles, la bella Katya Elise Henry avrebbe stregato l’ala dei Lakers Nell’inizio dis tagione fra alti e bassi dei Los Angeles Lakers, uno dei giocatori ad aver riscosso per lo più pareri positivi è sicuramente Kyle Kuzma. Al suo secondo anno in NBA, la giovane ala giallo-viola ha messo insieme 19.1 punti, 5.1 rimbalzi di media nelle prime uscite stagionali, tirando con ...

Mercato NBA – Cavs - Kyle Korver pronto all’addio : su di lui Sixers - Thunder e Lakers : Kyle Korver sempre più lontano dai Cleveland Cavaliers: sul cecchino ex Atlanta ci sarebbe l’interesse di Sixers, Thunder e Lakers Qualcosa in casa Cleveland Cavaliers deve cambiare. Dopo il pessimo inizio di stagione e il licenziamento di coach Lue, non è più la panchina il problema della franchigia dell’Ohio, ma va ritoccato qualcosa nel roster a disposizione del neo coach Larry Drew. Uno dei possibili addii, attraverso i ...

NBA - la svolta di Kyle Lowry e dei Toronto Raptors : Arrivato nella lega come "uno dei tanti" dopo due anni di buon livello a Villanova, il nativo di Philadelphia ha impiegato un bel po' di tempo prima di trovare il suo posto nel mondo NBA. La sua ...

Mercato NBA – Tiratore in saldo! I Cleveland Cavaliers mettono Kyle Korver sul mercato : Kyle Korver è finito sempre più in basso nelle gerarchie dei Cleveland Cavaliers: l’ex Hawks messo sul mercato dalla franchigia dell’Ohio Stagione di grandi cambiamenti per i Cleveland Cavaliers. L’addio di LeBron James ha fatto vacillare le certezze della franchigia dell’Ohio fin dalle fondamenta. In casa Cavs ci si interroga su quale sia il modo giusto per proseguire, dalla strategia per la stagione in corso, ...

Mercato NBA – Tiratore in saldo! I Cleveland Cavaliers mettoni Kyle Korver sul mercato : Kyle Korver è finito sempre più in basso nelle gerarchie dei Cleveland Cavaliers: l’ex Hawks messo sul mercato dalla franchigia dell’Ohio Stagione di grandi cambiamenti per i Cleveland Cavaliers. L’addio di LeBron James ha fatto vacillare le certezze della franchigia dell’Ohio fin dalle fondamenta. In casa Cavs ci si interroga su quale sia il modo giusto per proseguire, dalla strategia per la stagione in corso, ...