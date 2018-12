Nazionale Under 15 | a Concorezzo sette convocati piemontesi

Nazionale Under18 - in programma un’amichevole con la Grecia : azzurri in campo il prossimo 19 dicembre : La formazione azzurra affronterà in amichevole la Grecia il 19 dicembre presso il centro di Tirrenia Il centro di preparazione olimpica di Tirrenia ospiterà mercoledì 19 dicembre (ore 12) l’amichevole tra la Nazionale Under 18 e i pari età della Grecia. Gli azzurrini, per la prima volta di scena nel comune toscano, torneranno in campo a poco più di un mese di distanza dal pareggio (3-3) con la Repubblica Ceca nell’amichevole ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia - serviranno tutti i big della Nazionale maggiore oppure Tokyo 2020 sarà un miraggio : L’urna che ha designato i gironi degli Europei Under21 di Calcio 2019 non è stata benevola con l’Italia. Nonostante lo status di testa di serie e di Paese ospitante, la selezione tricolore si ritroverà nel raggruppamento di gran lunga più difficile con Spagna, Polonia e Belgio. Solo le semifinaliste si qualificheranno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (a meno che tra le prime 4 non vi sia l’Inghilterra, in quel caso verrebbe ...

Nazionale Under 15 : buon test al CTF di Catanzaro : Per la cronaca la partita è terminata 1-1 con le reti di Marsiglia al 10' del primo tempo per la squadra con la divisa bianca e di Viotti al 1' della ripresa per gli azzurri. Azzurri: Lucano, ...

Diretta Italia Germania Under 21/ Streaming video Rai : focus sulla Nazionale tedesca - amichevole - - IlSussidiario.net : Diretta Italia Germania Under 21 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole , oggi 19 novembre, .

La Nazionale Under 21 cade contro l'Inghilterra : 2-1 grazie a Solanke : La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio ha perso contro l'Inghilterra per 2-1, doppietta di Solanke e gol di Kean La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio è caduta sotto i colpi di Solanke. Il ...

La Nazionale Under 21 cade contro l’Inghilterra : 2-1 grazie a Solanke : La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio ha perso contro l’Inghilterra per 2-1, doppietta di Solanke e gol di Kean La Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio è caduta sotto i colpi di Solanke. Il centravanti della Nazionale inglese, una delle più forti al momento in circolazione in Europa, ha messo a segno una doppietta nell’amichevole vinta per 2-1 dalla sua Inghilterra. Va detto che la Nazionale italiana non ha demeritato, ...

Recanati : la città si colora di azzurro - al Tubaldi due amichevoli della Nazionale di calcio under 19 : Recanati si prepara dunque a colorarsi nuovamente d'azzurro con il delegato allo sport Mirco Scorcelli in prima linea nella gestione dei rapporti sempre più stretti con la Figc, potendo contare anche ...

Nazionale Under 21 - i convocati di mister Gigi Di Biagio : la novità è La Gumina : Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio ha convocato l’attaccante dell’Empoli Antonino La Gumina per le prossime gare ‘azzurre’ Il tecnico della Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio, ha annunciato la lista dei 27 giocatori convocati per la doppia amichevole contro Inghilterra (giovedì 15 novembre alle 18.30 a Ferrara) e Germania (lunedì 19 novembre alle 18.30 a Reggio Emilia). L’unica novità è nel reparto avanzato, ...

Highlights Nazionale Under 21 : Italia-Tunisia 2-0 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Con due reti nel primo tempo, realizzate dal torinista Parigini e dal bianconero Kean gli azzurrini di Gigi Di Biagio si sono sbarazzati in maniera tranquilla e autorevole dei pari età della Tunisia nel match disputato nel tardo pomeriggio al Romeo Menti di Vicenza. Una bella soddisfazione per le speranze azzurre, e una vittoria che […] L'articolo Highlights Nazionale Under 21: Italia-Tunisia 2-0 Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Italia - Malagò : “Nazionale maggiore e Under 21 fanno ben sperare” : “È bellissimo andare oggi al Quirinale con tutto il mondo del calcio, ne siamo orgogliosi. Ed è fondamentale arrivarci con questa vittoria in Polonia, che dà morale all’ambiente, alla squadra e a tutto il Paese“. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla vittoria ottenuta ieri sera dalla Nazionale in Polonia nel match valido per la Nations League. “Questa partita e anche la nostra Under 21 ...