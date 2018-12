Nasce l' Associazione Smart City | l' agenzia per lo sviluppo internazionale della città di

Veglie - Nasce l'associazione Commercianti - Imprenditori e Artigiani punto di riferimento per il tessuto economico : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Nasce Aical - l'associazione italiana Cannabis Light : Roma, 22 nov., askanews, - E' stata costituita oggi a Roma l'associazione italiana Cannabis Light, Aical,. Con oltre 2.000 punti vendita serviti e un fatturato complessivo che supera i 6,5 mln di euro,...

Il cibo made in Italy ha una nuova casa : Nasce l'Unione italiana food - associazione leader in Europa : Tra tutti l'internazionalizzazione e la crescita dei nostri prodotti sui mercati di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati raggiunti e impegni presi, il ...

Nasce l'associazione Oasi Vesuvio : 'Salviamo le pinete private del vulcano' : TORRE DEL GRECO - A Torre del Greco Nasce l'associazione fondiaria Oasi Vesuvio che riunisce i proprietari privati di abitazioni in quota, terreni e pinete vulcaniche: sotto la presidenza dell'...

Milano - Nasce il Teatro bello : l’associazione che unisce lo spettacolo all’impegno sociale : Un Teatro che non è solo spettacolo, ma un’occasione per promuovere l’impegno sociale. L’associazione Teatro bello nasce a Milano per rappresentare il “fermento drammaturgico” assente dai cartelloni tradizionali e nel frattempo dare voce alle tante onlus, “anche poco conosciute, che fanno un egregio lavoro nel campo della solidarietà“. “Il Teatro bello – spiegano gli organizzatori – ...