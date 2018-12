Napoli | flop in Consiglio comunale e de Magistris convoca la maggioranza

Napoli - de Magistris ottimista nonostante i flop : 'Il bilancio passerà' : 'La maggioranza è robusta e si farà trovare pronta per il bilancio a fine mese'. Prende tempo il sindaco Luigi de Magistris, più o meno tre settimane, e lancia nella sostanza l'ultima sfida ai suoi ...

Vendita case alle agenzie : il flop di Napoli Servizi : Accelerare scegliendo 3-4 agenzie immobiliari che hanno un portafoglio clienti pesante e ampio oltre che il know how liberando la Napoli Servizi dal compito della dismissione del patrimonio ...

Consiglio flop - il Comune dice addio a Napoli Riscossione : Finisce in un cassetto almeno per un altro anno il progetto di 'Napoli Riscossione', il Comune cambia obiettivo, rinuncia al progetto di svolgere in proprio questo compito e punta sull'Agenzia delle ...

Un Bidone è per sempre : Josip Radosevic - flop al Napoli : Josip Radosevic il 29 gennaio 2013 viene acquistato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Aggregato per il resto della stagione alla formazione Primavera, debutta ufficialmente il 14 febbraio in occasione della partita contro il Lecce valida per il Torneo di Viareggio; durante la partita realizza due gol, entrambi su calcio di punizione, aprendo le marcature della partita che si concluderà con il risultato di 4-0 in favore dei ...

Flop a Napoli. Ora Woodcock vuole tornare a Potenza : Il presunto ritorno del pm Henry John Woodcock a Potenza nelle vesti di procuratore aggiunto, per ora, è solo un'indiscrezione giornalistica. Il curriculum del 51enne magistrato non pare infatti compatibile con un incarico direttivo. Al netto dell'anzianità di servizio forse non ancora sufficiente e fatta la tara agli altrettanti "Flop processuali", ciò che emerge dalla sua "scheda" al vaglio del Csm è l'identikit di un inquirente con buone ...

Napoli - flop della banda del buco : scoperto il foro d'accesso a piazza Carità : Un colpo della banda del buco è stato sventato questa mattina in piazza Carità. I rapinatori, sfruttando vecchi cunicoli connessi alle fogne, erano arrivati a un locale in disuso...

Un Bidone è per Sempre : Ignacio Fideleff - flop nel Napoli : Il 31 agosto 2011 è ufficializzato l’ingaggio di Ignacio Fideleff da parte del Napoli, con un contratto quinquennale per complessivi 1,7 milioni di euro. L’esordio in serie A avviene a Verona il 21 settembre 2011 (Chievo – Napoli 1-0). In campionato colleziona 4 presenze. Il 14 luglio 2012 viene ceduto al Parma in prestito con diritto di riscatto della metà. Il 16 dicembre 2012 esordisce con la nuova maglia nella partita ...

Un Bidone è per sempre : Mirko Conte - flop all’Inter ed al Napoli : Mirko Conte è cresciuto nell’Inter, nel 1993 viene ceduto in prestito al Venezia, dove gioca da titolare nel campionato di Serie B. Tornato all’Inter, disputa l’annata 1994-1995 nella prima squadra nerazzurra, scendendo in campo venti volte. La stagione successiva passa in comproprietà al Piacenza, con cui ottiene la prima salvezza nella massima serie alternandosi a Stefano Maccoppi nel ruolo di stopper. Riscattato dagli ...

Napoli - la truffa del cieco col motorino : controlli flop - così è possibile farla franca : Che siano ciechi assoluti o gravi ipovedenti per accedere ai benefici e ai sostegni previsti dallo Stato le persone che non godono del bene della vista devono sempre passare dallo studio di un...