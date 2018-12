Mutismo selettivo nei bambini | cos’è e come riconoscerlo

dilei

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ilè un problema che colpisce moltie che spesso non viene riconosciuto dagli adulti.Si tratta di un disturbo comune, soprattutto nella prima infanzia, che spesso può creare disagi emotivi, soprattutto perché è ancora poco conosciuto e il più delle volte i genitori non sannocomportarsi. Si tratta di un disturbo caratterizzato dall’incapacità di parlare in alcuni momenti specifici e in assenza di particolari problemi di linguaggio. Il problema dunque è psico-emotivo e solitamente si manifesta quando il bambino si trova in un contesto al di fuori di quello familiare in cui si sente protetto.Quali sono le cause? Spesso ilsi manifesta in un’età compresa fra i tre e i quattro anni, ma può presentarsi anche in età scolare. I piccoli che ne soffrono non hanno problemi del linguaggio, ma trovano difficile relazionarsi con gli ...