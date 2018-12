: Muore travolto da auto su autostrada A4 - NotizieIN : Muore travolto da auto su autostrada A4 - TelevideoRai101 : Muore travolto da auto su autostrada A4 - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Tragedia in Sicilia: travolto da un trattore, muore un pensionato [NOME e DETTAGLI] via… -

Un uomo di cui non sono ancora note le generalità è morto nella tarda serata di oggi,da più di un'mentre si trovava, per cause ancora da accertare, sulla carreggiata dell'strada A4 nel tratto compreso tra la barriera di Rondissone (To) e il casello di Borgo d'Ale, nel Vercellese. Poco prima nella zona si era verificato un incidente.(Di giovedì 6 dicembre 2018)