Motorola Moto G7 in Europa potrebbe avere solo 3 GB di RAM e 32 GB di memoria

Come installare Android 9 Pie su Motorola Moto X4 - grazie a XDA : Arriva su XDA una guida per installare Android 9 Pie stock su Motorola Moto X4 in versioen "retail": ecco Come avere l'ultima versione del robottino verde sul vostro smartphone. L'articolo Come installare Android 9 Pie su Motorola Moto X4, grazie a XDA proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 Power e ASUS Zenfone Max Pro M2 in arrivo con una batteria da 5.000 mAh : Se l'autonomia è un aspetto a cui date tanta importanza, nei prossimi mesi vi potrebbero essere due nuovi smartphone adatti alle vostre esigenze: Motorola Moto G7 Power e ASUS Zenfone Max Pro M2 L'articolo Motorola Moto G7 Power e ASUS Zenfone Max Pro M2 in arrivo con una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie su Motorola Moto X4 è già realtà per gli utenti brasiliani : Parecchie segnalazioni sul gruppo Facebook brasiliano dei possessori di Motorola Moto X4 riguardano il rilascio di Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie su Motorola Moto X4 è già realtà per gli utenti brasiliani proviene da TuttoAndroid.

Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia : Motorola One inizia a ricevere in Italia un nuovo importante aggiornamento software con Android 9 Pie, l'ultima release del sistema operativo, e le patch di sicurezza di novembre. L'articolo Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Moto G7 Play : il nuovo smartphone di fascia media di Motorola : Arrivano le prime informazioni sul nuovo cellulare di Motorola dotato di disPlay con notch e singola fotocamera posteriore

Motorola Moto G7 Play svelato dall’FCC con foto e feature : Dal database dell'FCC arrivano le prime immagini di Motorola Moto G7 Play, nuovo smartphone che Lenovo si appresta a lanciare sul mercato L'articolo Motorola Moto G7 Play svelato dall’FCC con foto e feature proviene da TuttoAndroid.

Come aggiornare il Motorola Moto G4 e G4 Plus ad Android 8.1 Oreo in Soak Test : Motorola ha iniziato il Soak Test di Android 8.1 Oreo sui Motorola Moto G4 e Moto G4 Plus. Ecco Come installare la ROM attualmente in Test. L'articolo Come aggiornare il Motorola Moto G4 e G4 Plus ad Android 8.1 Oreo in Soak Test proviene da TuttoAndroid.

Moto G7 - G7 Plus e Z4 : anticipate alcune specifiche tecniche dei prossimi smartphone Motorola? : Moto Z4, Moto G7 e Moto G7 Plus sono i principali smartphone che comporranno la proposta di Motorola del 2019. Sono ancora pochi […] L'articolo Moto G7, G7 Plus e Z4: anticipate alcune specifiche tecniche dei prossimi smartphone Motorola? proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto z3 si connette già al 5G : Unito al 5G moto mod, il moto z3 sarà il primo smartphone al mondo con accesso alla rete 5G di Verizon. Inaugurerà dunque la nuova esperienza lato utente nel guardare i video online o connettersi ai ...

Motorola pensa già al 2019 : lavora ad uno smartphone - Odin - con Snapdragon 8150 e Moto Mod 5G : Secondo alcune indiscrezioni esistono buone probabilità che lo smartphone abbia anche un lettore di impronte integrato nel display L'articolo Motorola pensa già al 2019: lavora ad uno smartphone, Odin, con Snapdragon 8150 e Moto Mod 5G proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 in promozione su Amazon per la settimana del Black Friday : Anche Motorola partecipa alle promozioni del Black Friday, con uno sconto di 80 euro sull'acquisto di Motorola Moto G6, disponibile su Amazon. L'articolo Motorola Moto G6 in promozione su Amazon per la settimana del Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Messico : A distanza di qualche mese dal lancio di Motorola One, lo smartphone è finalmente pronto a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie L'articolo Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Messico proviene da TuttoAndroid.

Ecco Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus in nuovi render : Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus sono stati avvistati in nuovi render stampa confermando ancora una volta la presenza di un notch "a goccia". L'articolo Ecco Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus in nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A9 (2018) - Galaxy Note 9 - Galaxy S9 - Galaxy S9+ - Motorola One Power - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei P10 e LG G7 One si aggiornano con grosse novità : Ci sono nuovi importanti aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P10 e LG G7 One, tutti disponibili al download tramite OTA. L'articolo Galaxy A9 (2018), Galaxy Note 9, Galaxy S9, Galaxy S9+, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P10 e LG G7 One si aggiornano con grosse novità proviene da TuttoAndroid.