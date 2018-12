Mobilità 2019/20 docenti: 4 punti d’intesa raggiunti al Miur

scuolainforma

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Il 4 e 5 dicembre il confronto sul rinnovo del CCNI per la/20 deiè proseguito trae sindacati. La FLC CGIL ha riportato l’esito della trattativa, dichiarando che su alcuni temi è stata raggiunta un’intesa massima./20: id’intesa Nel trattare come gestire la/20 nella scuola, si è cominciato dal Personle docente. La trattativa per laATA comincerà oggi 6 dicembre. Nel frattempo si sono definiti alcunid’intesa, ovvero:laavverrà su scuola: sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze con un’unica domanda, tutte di scuola, oppure anche di comuni, distretti e province. Addio agli ambiti territoriali e alla chiamata diretta. La titolarità torna su scuola. saranno ripristinate le 3 fasi “tradizionali”: comunale, provinciale, interprovinciale; si prevede un’unica data di ...