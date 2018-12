Misura della Commissione Bilancio sulle auto | fino a 1000 euro in più per una Panda

Misuratori fiscali falsi : sequestri della Finanza - indagate quattro persone : FRANCAVILLA FONTANA - Installavano e curavano la revisione annuale dei Misuratori fiscali di numerose aziende, pur non avendo alcuna abilitazione da parte dell'Agenzia delle entrate. I titolari di tre ...

Pensioni : Quota 100 fuori dalla manovra - probabile rinvio della Misura : La nuova Legge di Stabilità 2019 approda a Montecitorio ma mancano gli emendamenti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Sono 56 le proposte presentate in Parlamento che dovrebbero salire sul treno della Legge di Bilancio ma non c'è nessuna traccia sul pacchetto Pensioni nonostante la lunga trattativa con la Commissione Europea per evitare la procedura d'infrazione. Tutto tace su Quota 100 e reddito di cittadinanza Lo scopo principale ...

Pensioni : Quota 100 - si ipotizza uno slittamento della Misura al prossimo autunno : Continuano le polemiche attorno al famigerato meccanismo della Quota 100 che non sarà inserito nella Legge di Stabilità 2019 ma arriverà con un decreto a parte entro dicembre. Dopo la bocciatura da parte della Commissione Europea, il Governo Conte resta cauto e di certo chiederà all'Unione Europea tempi più lunghi per l'applicazione delle sanzioni all'Italia. Stando a quanto affermato da "Il Corriere della Sera", infatti, l'esecutivo ...

Il nuovo rilevatore della qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina : Misura TVOC - PM2 - 5 - CO2 e altro : È stata ufficializzata in Cina il nuovo Xiaomi Mi Air Detector, strumento per gli ambienti domestici in grado di rilevare la qualità dell'aria L'articolo Il nuovo rilevatore della qualità dell’aria di Xiaomi è ufficiale in Cina: misura TVOC, PM2,5, CO2 e altro proviene da TuttoAndroid.

Scuola - novità cedolare secca su lezioni private docenti : la Misura nella bozza della Legge di Bilancio 2019 : In arrivo la cedolare secca sulle lezioni private e sulle ripetizioni dei professori. E’ una delle novità contenute nella bozza di disegno di Legge per la Legge di Bilancio 2019. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’ (martedì 30 ottobre), dal 1° gennaio 2019, i docenti potranno pagare una ‘flat tax’ pari al 15 per cento sui compensi percepiti per le lezioni private. I redditi, quindi, ...

Quota 100 - anche alcuni precoci potrebbero avvantaggiarsi della Misura : Sicuramente non è la Quota 100 che molti attendevano e che il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva promesso durante la campagna elettorale. Quota 100 per tutti oppure il “liberi tutti” che accompagnava l’idea di riforma previdenziale non solo della Lega, ma anche dei colleghi di governo del Movimento 5 Stelle, per questa manovra finanziaria non è stato possibile metterli in pratica. Troppo costoso lanciare una Quota 100 perfetta, che avrebbe ...

Sondaggi Politici/ Reddito di Cittadinanza - il 44% boccia la Misura M5s : premiata Quota 100 della Lega : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:40:00 GMT)

Medicina : ecco OMRON RS7 Intelli IT - il primo monitor per la Misurazione automatica della pressione sanguigna : Secondo la Società Internazionale dell’Ipertensione, un elevato livello della pressione sanguigna causa, ogni anno, oltre 10 milioni di decessi[1] e rappresenta il più rilevante fattore di rischio singolo di mortalità al mondo[2]. Questo scenario è senza dubbio amplificato nel caso di persone obese, in quanto l’obesità è una delle maggiori cause dell’ipertensione (tra il 65% e il 75% dei casi di ipertensione in generale)[3]. Secondo uno studio ...