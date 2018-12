Minniti si ritira dalle primarie per la segreteria | Lo faccio per salvare il

Minniti si ritira e Renzi tira dritto : penso a Paese - non a Ditta : Roma, 6 dic., askanews, - Ampiamente annunciato nei giorni scorsi, arriva l'ufficialità del ritiro di Marco Minniti dalla corsa per la segreteria Pd: di fronte al rischio che il congresso laceri ...

Minniti si ritira dalle primarie Pd : “Una scissione sarebbe un regalo ai nazional-populisti” : "Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura sulla base dell'appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più possibile il nostro partito e rafforzarlo per costruire un'alternativa al governo nazionalpopulista", ha spiegato l'ex ministro Marco Minniti.Continua a leggere

Primarie Pd - Marco Minniti si ritira : “Lo faccio per salvare il partito”. Matteo Renzi verso la scissione a gennaio : Marco Minniti ritira la sua candidatura a segretario del Pd. Un gesto compiuto “per salvare il partito“, dice l’ex ministro dell’Interno. “Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura – afferma Minniti al quotidiano – sulla base dell’appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più ...

Pd - Minniti si ritira dalle primarie "Così voglio salvare il partito" : "Resto convinto in modo irrinunciabile che il congresso ci debba consegnare una leadership forte e legittimata dalle primarie. Ho pero' constatato che tutto questo con cosi' tanti candidati potrebbe non accadere. Il mio e' un gesto d'amore verso il partito". Segui su affaritaliani.it

