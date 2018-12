Mini guida agli eventi da non perdersi nella giungla di carta di “Più libri più liberi”

Mini celebra Clubman All4 con guida The Modern Gentleman's Guide : Milano, 3 dic., askanews, - Per celebrare la Mini Clubman All4, icona di stile e design venduta in 25mila esemplari su un totale di 345mila Mini immatricolate in Italia dal lancio nel 2001, il marchio ...

Slittino - Coppa del Mondo Whistler 2018 : i convocati dell’Italia. DoMinik Fischnaller guida la truppa italiana - novità Malleier nel singolo : Dopo il primo appuntamento stagionale ad Igls (Austria), suggellato dallo strepitoso secondo posto di Dominik Fischnaller nel singolo maschile che ha dimostrato quanto il nativo di Bressanone abbia voglia di rimettersi in discussione e dimostrare il suo valore, la Nazionale italiana di Slittino su pista artificiale volge il proprio sguardo alle gare americane che per oltre tre settimane caratterizzeranno la Coppa del Mondo. Saranno infatti ben ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femMinile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. DoMinik Fischnaller guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...

Guida Minima al vocabolario del governo Lega-M5s : Da 'burocrate' a 'manina', e da 'pidiota' fino all'attico a New York, i termini-mondo con cui il governo Conte racconta se stesso e i suoi avversari

Guida Minima al vocabolario del governo giallo-verde : (Fabio Cimaglia/LaPresse) L’italiano è una lingua in continua evoluzione, che a dispetto di una natura apparentemente austera fa della sensibilità ai cambiamenti socioculturali la sua migliore arma di attualità. Non so se di recente abbiate messo il naso fuori dalla finestra, ma inizia a fare freschetto e siamo ormai in piena Terza Repubblica. Poteva la lingua italiana resistere all’incontenibile spinta propulsiva generata dal governo del ...

Come renderti meno imbarazzante su Instagram - una guida per uoMini : Siamo onesti, con questo tipo di scienza si riuscirebbe a dimostrare qualsiasi cosa, eppure è vero che a tutti noi piace pensare che gli animali riescano immediatamente a individuare e scartare le ...

Ducati – Il RiMini Street Food sbarca in televisione : ecco come seguire la prima guida di cibi da strada : Rimini Street Food diventa un format televisivo trasmesso su Food Network/Discovery (canale 33 del digitale terrestre). Ducati protagonista dei quattro appuntamenti in onda dal 18 novembre Rimini Street Food, la prima guida al cibo di strada, diventa un format televisivo che andrà in onda in quattro appuntamenti su Food Network, il nuovo canale 33 del digitale terrestre, interamente dedicato al mondo del Food. Si inizia il 18 novembre con ...

Basket femMinile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...

Rugby femMinile - Serie A 2018-2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Capitolina e Colorno guidano i gironi : Si rompe l’equilibrio nella quinta giornata del campionato di Serie A femminile di Rugby. Provano la fuga in due nei due gironi: Colorno e Capitolina sono al comando rispettivamente del gruppo 1 e gruppo 2. Andiamo a rivivere la giornata odierna, tante partite dai risultati nettissimi. GIRONE 1 domenica, 11 novembre 2018 12:00 Iniziative – Villorba Rugby – Valsugana Rugby Padova 12 : 5 Arbitro: Tommaso Battini ...

Narni - internet per tutti : Il Comune guida 12 amMinistrazioni con il Digipass : Narni Dopo Marsciano, Assisi e Gubbio, anche Narni ha il suo Digipass, un nuovo spazio pubblico e digitale realizzato sulla base di un grande progetto di rete messo in campo dal Comune di Narni, ...