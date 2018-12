Mimmo Lucano | “Sogno il Premio Nobel per la Pace e di tornare sindaco di Riace”

IL CASO/ Pro e contro Mimmo Lucano - i due partiti della commedia all'italiana - IlSussidiario.net : La vicenda del sindaco di Riace è paradigmatica dell'Italia e del mondo occidentale: così la disobbedienza alle leggi diventa solo immagine pop

Mimmo Lucano all’attacco : 'Un cristiano non può votare Salvini - governo fascista' : Mimmo Lucano continua a pungere il governo Lega-5 Stelle e non risparmia colpi bassi (stavolta dai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital) al ministro dell’Interno Matteo Salvini, suo principale oppositore sul terreno delle politiche su immigrazione e ordine pubblico. Al sindaco di Riace, sospeso dalle funzioni per le note vicende legali che avevano portato circa due mesi fa all’arresto su mandato della Procura di Locri, nell’ambito ...

Mimmo Lucano va all'attacco : "Dl Salvini è una legge disumana" : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dall'incarico e indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, torna a tuonare contro Matteo Salvini e il governo giallo-verde. Nel mirino, soprattutto, il decreto Sicurezza.Le parole del politico e attivista sono arrivate ai microfoni di Radio Capital, ospite della trasmissione Circo Massimo: "Ieri è morto bruciato vivo un ragazzo di 18 anni. Questo clima di odio, questa società della ...

Un brano dedicato a Mimmo Lucano e storie nobili di sport in 'Gardé' - il nuovo album di Danilo Sacco - ANTEPRIMA VIDEO : "Lo sport, come la musica, è in ultima analisi la metafora della vita e le storie raccontate - spiega Danilo Sacco - ne sono un esempio. La storia di rivalità sportiva fra Joost e Jonah travalica in ...

"Mimmo Lucano - cittadino onorario di Milano" : più di mille firme per la petizione online : A chiederlo è Rifondazione Comunista che chiede al consigliere Basilio Rizzo (Milano in Comune) una mozione in Aula.

Mimmo Lucano - Parigi approva delibera in sostegno di Riace : “Sospensione è decisione politica inaccettabile” : Parigi ufficialmente a sostegno di Mimmo Lucano. Il consiglio comunale della capitale francese ha infatti approvato una delibera in sostegno del sindaco di Riace. Nel documento si legge che “la decisione della giustizia italiana di sospendere il primo cittadino dal suo incarico di primo cittadino è una decisione politica inaccettabile”. Nel documento si esprime quindi l’auspicio che la sindaca Anne Hidalgo inviti Lucano in città ...

Mimmo Lucano : 'L'incontro in Procura è andato bene' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mimmo Lucano : “Minniti? Inutile che dica ‘io sto con Riace’. Quando era ministro non ha fatto nulla per il mio paese” : Il sindaco “sospeso” di Riace, Mimmo Lucano, è stato sentito ieri pomeriggio dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Non come indagato ma come persona informata sui fatti. L’indagine, della quale ancora non si conoscono i particolari, nasce infatti dagli esposti e dalle segnalazioni che lo stesso sindaco ha presentato più volte in Procura a Reggio. L’interrogatorio è durato oltre tre ore durante le quali Lucano ha risposto a tutte le ...

Mimmo Lucano - teste in procura a Reggio Calabria. Per ora segreto l’oggetto dell’interrogatorio : Il sindaco “sospeso” di Riace Mimmo Lucano sarà sentito domani dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. Di ritorno da Roma dove ha partecipato alla giornata di lotta contro il razzismo, Mimmo “u curdu” ha ricevuto la notifica dalla Guardia di finanza che lo ha invitato a presentarsi al Centro direzionale, sede della procura, per rendere sommarie informazioni. Sull’oggetto dell’interrogatorio si possono fare molte ipotesi. ...

"Chi discrimina è già sconfitto". Mimmo Lucano guida il corteo di Roma contro il razzismo : "Noi non rappresentiamo chi ha il potere, non rappresentiamo chi produce più consensi, ma saremo sempre presenti. Potranno vincere mille volte, ma è una sconfitta scegliere di essere dalla parte della discriminazione. Che vittoria è?" Domanda retorico Mimmo Lucano sul palco improvvisato di piazza San Giovanni, dove la manifestazione, partita alle 14 da Piazza della Repubblica ha terminato da poco la sua corsa. Sono le 18 e ...

Roma - corteo contro il razzismo. Applausi per Mimmo Lucano : “Siamo minoranza - ma non perdiamo la voce” : Applausi e cori “Mimmo siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico Lucano, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, al corteo nazionale contro il razzismo e decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha detto Lucano dietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo ...

Dl sicurezza - corteo a Roma con Mimmo Lucano. Cori contro Salvini e Di Maio : Migliaia di persone in piazza nel centro di Roma - blindato dalle misure di sicurezza previste dalla Questura - per il corteo pacifico contro il decreto Salvini e il razzismo. Applausi e Cori - " ...

"Io come Mimmo Lucano. Nelle istituzioni non ho più fiducia". Intervista a don Carlo D'Antoni : "Ho subito lo stesso dramma che in queste settimane sta vivendo Mimmo Lucano e per alcuni giorni ho pensato perfino di essere colpevole. Mi dispiace che nessun vescovo si stia schierando in sua difesa". Il racconto è di don Carlo D'Antoni, prete di frontiera, da quasi 28 anni nella parrocchia del rione Bosco Minniti, periferia di Siracusa. Anche lui alcuni anni fa è finito agli arresti domiciliari con le stesse ...

Amo più la giustizia che la legalità. On line lo speciale di ''Casablanca'' su Mimmo Lucano : Da anni Lucano è ricercato in tutto il mondo… ma - diciamolo - solo in Italia siamo riusciti ad arrestarlo… Tutto il mondo lo cerca e rincorre… per dargli premi e onorificenze. Pensate un po'. E ...