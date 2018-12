Milano Una mostra diffusa racconta gli 80 anni della rivista “Corrente”

Smantellata una rete di spaccio a Milano : ANSA, - Milano, 5 DIC - La Polizia di Stato ha smantellato una rete criminale di spacciatori eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano su proposta della Procura ...

Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano : Volkswagen Group Italia ha consegnato una e-up! alla Polizia di Stato di Milano alla presenza del Questore Marcello Cardona. “Dal 2015 abbiamo consegnato alla Polizia di Stato oltre 1.800 vetture tra Volkswagen Passat, SEAT Leon, ŠKODA Octavia e Superb e Volkswagen Crafter, a conferma del legame speciale tra il Gruppo Volkswagen e il nostro Paese”, […] L'articolo Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano sembra essere il primo su ...

Milano : ok da consiglio comunale a variazione bilancio 2018-20 : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Con 21 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti, il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio 2018-2020. Per la parte corrente l'equilibrio tra entrate e uscite è di 3,4 miliardi di euro, mentre per la parte in conto capitale l'equilibrio è di 2,5 miliard

Brevetti : Fontana - Milano sia sede unica del Tribunale - Moavero ci aiuti (2) : (AdnKronos) - La tutela di Brevetti, marchi, design e copyright, ha proseguito il governatore lombardo "è, in particolare, fondamentale per le pmi, in quanto i diritti di proprietà intellettuale mettono le aziende minori nelle condizioni di proteggere i risultati degli investimenti nella ricerca di

Milano - primo sì al pasto da casa in una scuola : i bambini con la “schiscetta” potranno mangiare insieme ai compagni : “I bambini che portano il pranzo da casa prenderanno posto nello stesso tavolo dei compagni che usufruiscono del pasto di Milano Ristorazione“. A scrivere queste parole è Gabriella Maria Sonia Conte, la dirigente dell’Istituto comprensivo Gino Capponi di Milano che ha dato il via libera alla “schiscetta”. La preside fa da apripista in Lombardia, dal momento che è l’unica scuola ad aver preso ad oggi una simile ...

Startup rosa - strada in salita a Milano. Una «scuola» per la svolta : Una giuria di sette top manager a caccia dei migliori progetti. Un programma intensivo di «incubazione». La presentazione finale agli investitori. Sono i cardini di Miss in action , Mia, , il neonato ...

Pirata della strada travolge una ragazza a Milano e fugge - un uomo lo blocca : "Mai andare via" : "Non sono certo un eroe, ma non dobbiamo mai lasciar perdere se vediamo un'ingiustizia, interveniamo, certo, per quanto possibile, senza mettere a repentaglio la vita nostra o di altri". Lo ha detto all'ANSA Gabriele, l'automobilista di 39 anni che ieri sera, a Milano, ha inseguito e costretto a fermarsi un Pirata della strada.Gabriele stava rincasando con il suo furgone, quando davanti a lui ha visto l'investimento. "Ho visto la ragazza volare ...

Vw consegna una e-up! elettrica alla Polizia di Milano – FOTO : Volkswagen Group Italia, nella persona dell’ad Massimo Nordio, ha consegnato alla Polizia di Stato di Milano una e-up!, l’utilitaria a emissioni zero del marchio tedesco. Un mezzo particolarmente utile per presidiare le aree pedonali del centro cittadino, date le misure contenute del veicolo e la sua propulsione elettrica: il motore è da 60 kW e la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 160 chilometri. Nel consegnare ...

Milano - bimbi maltrattati all'asilo : la testimonianza di una mamma : Nell'arco di un mese avrebbe sferrato calci e pugni agli alunni ben 42 volte. Una storia avvilente e grave quella che viene da Pero, in provincia di Milano. Un maestro di 64 anni avrebbe ripetutamente picchiato, minacciato e intimorito i suoi allievi, in una scuola materna. A testimoniare la condotta aberrante dell'insegnante ci sono diversi video, nelle ultime ore diffusi in rete. Il modus operandi del 64enne era sempre il medesimo: spintoni, ...

