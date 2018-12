: RT @SkyTG24: Milano, bisca clandestina scoperta grazie alla denuncia di una mamma - mrobinu : RT @SkyTG24: Milano, bisca clandestina scoperta grazie alla denuncia di una mamma - TelevideoRai101 : Milano: scoperta bisca, 10 indagati - PisuDavi : RT @SkyTG24: Milano, bisca clandestina scoperta grazie alla denuncia di una mamma -

La Polizia di Stato ha scoperto ieri notte aunaclandestina e ha indagato in stato di libertà 10 cittadini del Bangladesh per il reato di gioco d'azzardo. Lo ha comunicato la Questura. Le indagini sono state effettuate dal Commissariato dopo aver ricevuto la segnalazione di una madre preoccupata del fatto che il figlio fosse entrato in un giro di gioco d'azzardo, e così è statalaclandestina.(Di giovedì 6 dicembre 2018)