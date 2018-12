Milano Polizia Locale | presentato il calendario 2019 dei ghisa

Milano : Polizia smantella rete spacciatori - 11 arresti a Milano : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Nella notte gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone, nove albanesi e due italiani, appartenenti a una rete criminale dedita al traffico internazionale di cocaina. Ne

Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano : Volkswagen Group Italia ha consegnato una e-up! alla Polizia di Stato di Milano alla presenza del Questore Marcello Cardona. “Dal 2015 abbiamo consegnato alla Polizia di Stato oltre 1.800 vetture tra Volkswagen Passat, SEAT Leon, ŠKODA Octavia e Superb e Volkswagen Crafter, a conferma del legame speciale tra il Gruppo Volkswagen e il nostro Paese”, […] L'articolo Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano sembra essere il primo su ...

Milano - cani intossicati per droga al parco. Ciacci (Polizia locale) : “Problema esiste - presidiamo per arginare lo spaccio” : “Il problema esiste, anche se è meno allarmante di quanto si possa pensare. Solitamente sono i cani addestrati a fiutare hashish e sostanze proibite”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci, rispondendo a una domanda sul caso dei cani intossicati nei parchi milanesi dopo aver ingerito droga. “I cani non sono attratti dalle sostane stupefacenti, comunque è un parco che pattugliamo di frequento ...

Milano : controlli polizia in stazioni - quattro denunciati : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - quattro persone sono state denunciate a Milano nell'ambito di un servizio di controllo della polizia nelle stazioni della Lombardia. A fine giornata sono stati impiegati 169 uomini, 57 stazioni controllate, 643 persone identificate, quattro denunciate in stato di libert

Vw consegna una e-up! elettrica alla Polizia di Milano – FOTO : Volkswagen Group Italia, nella persona dell’ad Massimo Nordio, ha consegnato alla Polizia di Stato di Milano una e-up!, l’utilitaria a emissioni zero del marchio tedesco. Un mezzo particolarmente utile per presidiare le aree pedonali del centro cittadino, date le misure contenute del veicolo e la sua propulsione elettrica: il motore è da 60 kW e la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 160 chilometri. Nel consegnare ...

Volkswagen consegna una e-up! alla Polizia di Stato a Milano : Le caratteristiche tecniche del veicololo rendono particolarmente adatto ai servizi di Polizia nelle aree pedonali del...

Milano : rapinarono gioielleria - polizia arresta 'Pink panthers' (3) : (AdnKronos) - L'ordine di carcerazione emesso dal gip di Milano Giuseppina Barbara, su richiesta del pm David Monti, riguarda un cittadino serbo che la mattina del 20 dicembre 2017, ha fatto irruzione intorno alle 10.30 - dopo aver monitorato l'ingresso fin dall'apertura - nella gioielleria di via P

Volkswagen - Consegnata una e-up! alla Polizia di Milano : La Volkswagen ha consegnato alla Polizia di Stato di Milano una e-up!, la city-car in versione completamente elettrica. La cerimonia di consegna delle chiavi è avvenuta stamattina alla presenza del questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato Volkswagen Group Italia.Già 1.800 "tedesche" in divisa. La Volkswagen e-up! è solo uno dei tanti modelli gruppo tedesco entrati nella flotta di veicoli utilizzati ...

Milano : rapinarono gioielleria - polizia arresta 'Pink panthers' (2) : (AdnKronos) - La rapina è stata compiuta da due uomini che, nel giro di 50 secondi -tipico della cosiddetta tecnica 'Smash & grab' (distruggi e prendi) - hanno sottratto orologi di pregio per un valore superiore ai 200 mila euro. L’attività investigativa degli agenti della Squadra mobile con la stre

Milano : Volkswagen consegna una e-up! alla Polizia di Stato : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Volkswagen consegna una e-up! alla Polizia di Stato di Milano. La cerimonia per la consegna della nuova e-up! in veste Polizia si terrà oggi alle ore 11 in piazza San Sepolcro alla presenza del questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato di Vo

Milano : rapinarono gioielleria - polizia arresta 'Pink panthers' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio a Milano ai danni della gioielleria 'Paradiso luxury' e appartenenti al gruppo di origine balcanica denomi

Milano : tre fermi della polizia per ricettazione : Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Fermati a Cormano dalla polizia di Milano tre cittadini ucraini di 44, 37 e 32 anni, regolari in Italia, con l'accusa di ricettazione. Gli agenti li hanno sorpresi mentre avevano quasi terminato di caricare dei furgoni per partire alla volta dell'Ucraina: a bordo, c'era

Milano : polizia trova trattore rubato da 150mila euro : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Gli agenti del Commissariato milanese di Scalo Romana hanno trovato un trattore, del valore di 150mila euro, in via Chiesa Rossa nascosto nella boscaglia, coperto da teli mimetici e grandi rami con foglie, in una delle aree verdi della che viene utilizzata come riparo p

Milano : polizia arresta rapinatore seriale di farmacie : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Grezzago un 26enne per tre rapine consumate a Milano, due farmacie di Corso Buenos Aires e di via Piccinni, colpi messi a segno tra il 29 ottobre ed il 14 novembre scorso. Gli agenti del commissariato Città Studi, in collaborazione con il persona