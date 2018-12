Milano Oggi tornano gli Oh Bej! Oh Bej!

Milano ieri e oggi - un percorso fotografico sulla Highline : Milano, askanews, - Una doppia prospettiva su Milano, presente e passata, dalla Highline meneghina sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele. Il Gruppo MilanoCard ha presentato "Tutta mia la città!" ...

NBA Store a Milano : oggi l'apertura del primo negozio in Europa : Un appuntamento di cui sarà protagonista anche Sky Sport, presente con Alessandro Mamoli sin dalla mattina e in continuo collegamento con Sky Sport 24. Nello Store verrà registrata anche la striscia ...

Tra i Fuoriclasse della Scuola l'irpina Maria Bevilacqua : oggi la premiazione a Milano - : in foto Maria Bevilacqua Premiati oggi a Milano 'I Fuoriclasse della Scuola' durante una cerimonia nel Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo Da Vinci', dove i 66 vincitori dell'edizione 2018 sono arrivati dopo aver trascorso due giorni a Torino, ospiti del Museo del Risparmio. Tra essi l'irpina Maria ...

A ruba i biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 : dove trovare gli ultimi posti oggi con la prevendita generale : I biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 sono andati letteralmente a sua con le due prevendite anticipate riservate al Fan Club ufficiale e agli iscritti a My Live Nation. I posti migliori, quelli più vicini al palco, ma anche i primi anelli numerati non sono più disponibili. I Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico concerto al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 15 maggio, unica tappa nella penisola della loro ...

Milano AutoClassica - L’importante salone internazionale è pronto a sfoggiare tutta la sua classe [FOTO] : La celebre kermesse torna a Fiera Milano proponendo a tutti gli appassionati di auto storiche modelli dall’indubbio fascino Inizia il conto alla rovescia per l’ottava edizione di Milano AutoClassica – salone dell’Auto Classica e Sportiva, in programma a Fiera Milano (Rho) il 23, 24 e 25 novembre 2018 : il grande hub degli amanti delle leggende automobilistiche è l’imperdibile appuntamento glamour che mobilita espositori e visitatori ...

Sala : "Milano promette e mantiene - immagine drammaticamente diversa da quella del Paese di oggi" : Il sindaco: "Abbiamo bisogno del governo, ma se non funziona dobbiamo dimostrare che si può fare in maniera diversa""

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha ...

Il calciomercato oggi – Derby di Milano - nuovo portiere per la Juve? : La Juventus è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per un nuovo portiere. Dalla Spagna rimbalza la voce che Paratici avrebbe già fatto un’offerta per il portiere del Real Keylor Navas. L’estremo difensore sarebbe pronto a giocarsi la maglia numero 1 della Juve con Perin e Szczesny ma con l’ex Genoa che potrebbe anche partire. Inter e Milan sono pronte a scendere pesantemente sul mercato per rafforzare le rispettive rose. Sul ...

Milano. Attestati di frequenza agli studenti dei soggiorni studio all’estero : Un’esperienza didattico-formativa e l’occasione per i ragazzi di stringere nuove amicizie, conoscere realtà diverse e, non ultimo, condividere con altri

Pioggia a Milano - neve in Valtellina : ANSA, - Milano, 28 OTT - Continua a piovere molto forte a Milano e in gran parte della Lombardia e la Regione ha emesso ieri un bollettino di allerta meteo arancione , moderata criticità, per rischio ...

iPhone XR disponibile da oggi per l’acquisto/ Tim Cook all’Apple Store di Milano : “Erano tutti ghiacciati!” : iPhone XR è una realtà. Da oggi è ufficialmente disponibile per l'acquisto. Evidentemente, le emozioni per Apple non dovevano finire qui, e Tim Cook si è presentato allo Store di Milano.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Milano e il caos nel catasto : «Metteremo ordine nel valore degli alloggi» : possibile che nello stesso stabile ci sia un appartamento accatastato A2, un altro con la dicitura A3 e un terzo che invece è un A4? Traduciamo le sigle. Un appartamento accatastato A2 è «un'...

Pd : Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana (2) : (AdnKronos) - Nel post Roggiani sottolinea: "Ci abbiamo creduto e abbiamo dato il massimo per fare del Pd Milano Metropolitana un partito aperto e plurale. Dopo cinque anni intensi che ci hanno fatto rivincere Milano, ma dove ancora vanno affrontate le questioni legate ai comuni dell'area metropolit