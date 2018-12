ilfattoquotidiano

Milano, commercialista fermato per aver "riciclato 100 milioni di euro": nel 2006 scrisse un saggio sulle frodi fiscali

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Nelaveva scritto un libro di testo sulle frodi fiscali. Oggi è statocon l’accusa di“riciclato 100euro“. Protagonista della vicenda è undi origini catanesi, Giuseppe Cervino. Il 51enne, autore del saggio “Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro. Antiriciclaggio per i professionisti” edito per Giuffrè, come riporta il Corriere della Sera, è accusato di associazione per delinquere finalizzata alle false fatture e al riciclaggio ed è stato bloccato a, insieme a Massimo Alvares, mentre stava per fuggire ad Antigua via Dubai.Secondo la procura di, che ha svolto le indagini, Cervino, presidente oltretutto dell’Associazione italiana sviluppo e Marketing, era un professionista della materia, non solo dal punto di vista teorico. L’uomo avrebbe infatti creato in mezzo mondo, ...