Milan | nuovi fastidi alla schiena per Higuain

Nuovi concerti di Manuel Agnelli nel 2019 - raddoppia la data di Milano : info biglietti in prevendita : I concerti di Manuel Agnelli nel 2019 si arricchiscono di una nuova data. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite per il tour al quale prenderà parte anche Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge la data del 14 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il nuovo concerto di Manuel Agnelli a Milano sono disponibili dalle 10 del 5 dicembre, in tutti i canali di vendita abilitati e nei punti vendita abituali. Sarà possibile scegliere ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Lavoro : 32mila nuovi assunti a Milano - Monza Brianza e Lodi per Natale (2) : (AdnKronos) - A Milano su circa 27mila assunti 22mila saranno nei servizi (82%), in particolare nel commercio (4mila), nel trasporto e magazzinaggio, nella ristorazione, accoglienza e turismo (circa 3mila entrate per settore). Sono poi 3.880 mila i posti previsti nei servizi operativi di supporto al

Lavoro : 32mila nuovi assunti a Milano - Monza Brianza e Lodi per Natale : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Lavori sotto l'albero: saranno quasi 32mila i nuovi assunti a Milano, Monza Brianza e Lodi nel mese di dicembre secondo le previsioni delle imprese. Un’entrata su due di quelle attese in Lombardia e una su dieci in Italia. E' quanto emerge da un'elaborazione della Camer

Iliad cerca due nuovi tirocinanti per la sede di Milano : Nelle scorse ore sono state aggiunte due nuove posizioni dedicate a chi desidera effettuare un tirocinio presso la sede milanese di Iliad L'articolo Iliad cerca due nuovi tirocinanti per la sede di Milano proviene da TuttoAndroid.

A Milano verranno piantati 16mila nuovi alberi : più dei bambini nati nel 2018 : L'annuncio del Comune: nei parchi e nei giardini, nei viali e nei parcheggi. Saranno pioppi, aceri, frassini, querce. Ma anche liquidambar, tigli, robinie e sophore.

Starbucks - apre secondo negozio a Milano Garibaldi/ Dopo Frappuccino Cordusio nuovi 25 punti vendita in Italia - IlSussidiario.net : Starbucks apre secondo negozio a Milano Corso Garibaldi: sabato San Babila, pronti altri 25 punti vendita in tutta Italia. I nuovi 'centri' del Frappuccino

Milano. Sono 14 i nuovi Benemeriti iscritti al Famedio : Nel giorno della commemorazione dei defunti la città ha celebrato quattordici personalità che hanno reso grande Milano. I loro nomi

Milano : sono 14 nuovi benemeriti iscritti al Famedio : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Nel giorno della commemorazione dei defunti la città ha celebrato 14 personalità che hanno reso grande Milano attraverso la tradizionale iscrizione al Famedio. I 14 benemeriti iscritti oggi sono stati decisi il 20 settembre scorso all’unanimità dalla Commissione consulti

Milano : Ermanno Olmi - Gianmarco Moratti e Franca Sozzani tra i nuovi nomi illustri del Famedio : La cerimonia di iscrizione nel pantheon dei milanesi celebri alla presenza del sindaco Sala: "Milano città aperta e generosa"

Milano. Interventi di sostituzione e posa di nuovi binari del tram : Sono sei i milioni di euro destinati a rinnovare i binari del tram e il manto stradale. Lo stanziamento, deliberato

Milano : Comune - 6 mln euro per rinnovo e posa nuovi binari tram (2) : (AdnKronos) - "La sostituzione dei binari è fondamentale per la sicurezza dei passeggeri e la riduzione dell’inquinamento acustico - riprende Granelli -, ma più in generale questi interventi rientrano nel progetto di mobilità sostenibile e a minor impatto ambientale sulla quale questa amministrazion

Milano : Comune - 6 mln euro per rinnovo e posa nuovi binari tram : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Sei milioni di euro per rinnovare i binari del tram e il manto stradale. Lo stanziamento, deliberato dalla Giunta milanese, riguarda gli interventi di quest’anno per la sostituzione e la posa di nuovi impianti lungo alcune vie della tratta tranviaria milanese. Si tratta

Milano. Biblioteca Accursio : dal 7 gennaio nuovi servizi al pubblico : Prosegue il piano di rinnovamento delle biblioteche rionali per offrire in totale sicurezza servizi sempre più in linea con una