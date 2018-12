Milan | la risposta di Leonardo all' idea Balotelli

Milan - Higuain può tornare alla Juve? La risposta : Ecco le sue parole a Sky Sport : 'Non cerco il riscatto ma so che devo dare di più. Voglio dimostrare al Milan che non ha sbagliato a puntare su di me e aiutare la società a raggiungere tutti gli ...

Milan - durissimo botta e risposta Gattuso-Salvini : l'allenatore rossonero zittisce il vicepremier : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male. Questo è un Paese incredibile, Salvini ...

Milan - durissimo botta e risposta Gattuso-Salvini : l’allenatore rossonero zittisce il vicepremier : L’allenatore del Milan non le ha mandate a dire a Salvini, presente in tribuna all’Olimpico per assistere al match tra i rossoneri e la Lazio Gennaro Gattuso non è un tipo che le manda a dire, lo ha capito anche Matteo Salvini. Il vicepremier si è visto rispondere per le rime dall’allenatore rossonero, seccato dai commenti al proprio operato rilasciati dal leader della Lega subito dopo il pari tra Lazio e Milan. Presente ...

Salvini a Gattuso : 'Testardo! Perché non ha fatto cambi?'. La risposta : 'Pensi ai problemi dell'Italia - non al Milan!' : A Salvini dico di pensare alla politica Perché abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l'Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire. E' già da tempo che dice ...

Smog a Milano - botta e risposta tra Regione e Comune su blocco auto - : Primi stop ai veicoli Diesel Euro 4 dopo che per 4 giorni consecutivi è stato superato il livello di polveri sottili nell'aria. L'assessore regionale chiede meno rigidità. La replica di Palazzo Marino:...

Pallotta risponde a Nainggolan : botta e risposta sull’asse Roma-Milano : Pallotta e Nainggolan non se le sono mandate a dire durante la giornata di interviste molto dure da ambe due le parti Pallotta risponde a Nainggolan, un botta e risposta a distanza molto piccato tra i due. Il calciatore ha iniziato parlando dell’attuale patron dell’Inter Zhang: “Lui è sempre qua – ha dichiarato Nainggolan alla Gazzetta dello sport -. A Roma, invece, il presidente viene una volta all’anno… e io penso che una ...

Paquetà-Milan - la risposta d’orgoglio di Ausilio : “l’Inter sta visionando giocatori importanti! E su Modric…” : Il colpo Paquetà pone il Milan sotto i riflettori, ma l’altra parte di Milano non ci sta: il ds dell’Inter, Piero Ausilio, promette scintille dal mercato invernale Intervistato a margine della presentazione del libro ‘Medico del calcio’ di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato a 360 gradi della situazione del club meneghino. Ausilio ha toccato diversi argomenti ...