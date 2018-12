Milan | Gazidis contrario all' affare Ibra e a un altro acquisto perché

Gazidis - voglio riportare Milan in alto : MilanO, 5 DIC - "Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi. Non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente ...

Gazidis - voglio riportare Milan in alto : "voglio assicurare i milioni di tifosi in tutto il mondo che lavorerò con il cuore e l'anima per fare il miglior lavoro possibile - ha spiegato -. Per raggiungere quello che tutti vogliamo per questa ...

Milan - approvato l’ingresso di Gazidis nel Cda : L’assemblea dei soci del Milan ha approvato la modifica dello statuto che porta da 8 a 9 il numero dei consiglieri di amministrazione, con l’ingresso di Ivan Gazidis fino al 2020. A seguire si è tenuto un Consiglio di amministrazione che ha nominato il 54enne manager sudafricano amministratore delegato. Gazidis era seduto in prima fila nell’assemblea presieduta dal presidente Paolo Scaroni a Casa Milan e ha ricevuto ...

Milan - prime parole di Gazidis da ad rossonero : “riporteremo questo club in alto - un onore essere qui” : Il nuovo amministratore delegato del Milan ha parlato dopo la nomina ufficiale, promettendo di riportare in alto il club rossonero “E’ un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan in una nuova era come Amministratore Delegato. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi, non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente e insieme, ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan“. ...

Milan - è ufficiale : Gazidis nuovo ad : TORINO - Ivan Gazidis , ex Ceo dell' Arsenal , è il nuovo amministratore delegato del Milan . La sua nuova avventura era cosa nota da mesi, ma ha assunto i crismi dell'ufficialità questa mattina, dopo ...

Milan - ufficiale Gazidis : è il nuovo amministratore delegato : E' ufficiale la nomina di Ivan Gazidis come nuovo CEO del Milan. L'assemblea dei soci indetta proprio per ratificare la carica dell'ex Arsenal si è conclusa nel giro di qualche decina di minuti. ...

Milan - Ivan Gazidis nuovo ad : arriva l’ufficialità : Ivan Gazidis è ufficialmente il nuovo amministratore delegato del Milan. L’assemblea dei soci ha approvato l’ingresso del manager sudafricano nel Consiglio d’Amministrazione della società meneghina. Dopo nove anni da dirigente dell’Arsenal, dunque, Gazidis entra a far parte del club di via Aldo Rossi. Durante l’assemblea, il 54enne ha salutato i piccoli azionisti e si è alzato in piedi, per ringraziare tutti, nel ...

Ufficiale - Ivan Gazidis è il nuovo Amministratore Delegato del Milan : gli obiettivi ed i dettagli del contratto : Ivan Gazidis è il nuovo Amministratore Delegato del Milan, prenderà il posto lasciato vacante da Marco Fassone, che in precedenza fu di Galliani Adesso è Ufficiale, Ivan Gazidis è il nuovo Amministratore Delegato del Milan. Prenderà il posto lasciato vacante dopo l’addio di Marco Fassone, a seguito di una gestione a dir poco disastrosa che ha frenato il ritorno ad alti livelli del club rossonero. Adesso però, con l’arrivo di ...

Milan - inizia l'era Gazidis : l'uomo che lavora sempre in piedi : ... ma adesso tocca all'uomo che ha rilanciato la MLS statunitense e portato il fatturato dell'Arsenal ad essere il sesto nel mondo. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Milan - grandi progetti per gennaio : 2 colpi di Gazidis - Fabregas e Cahill gli obiettivi : Il Milan è in piena corsa per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e momentaneamente si trova al quarto posto, posizione che garantirebbe ai rossoneri l’accesso alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo la proprietà rossonera ha acquisito le prestazioni di Ivan Gazidis, esperto dirigente ex Arsenal, il quale secondo ‘calciomercato.com’ ha ordinato un mercato da Champions per gennaio. Il Milan a Gazidis, grandi progetti per ...

Calciomercato Milan - Ibra e Fabregas nel mirino : Gazidis fa sognare i tifosi (RUMORS) : Il Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo. La squadra rossonera, infatti, ha avuto un rendimento piuttosto altalenante in questo inizio di stagione, soprattutto in campionato. Nonostante l'acquisto di Gonzalo Higuain (che ha deciso di proseguire la sua carriera in rossonero dopo l'esperienza alla Juventus), la squadra ha manifestato alcuni problemi in fase offensiva. Per questo, oltre al colpo Paguetà (uno dei migliori talenti del ...

Maldini dopo Milan-Parma : “Gazidis pedina importante - Bakayoko sta facendo partite incredibili” : Intervistato da Milan TV al termine del match vinto contro il Parma, Paolo Maldini ha parlato – tra le altre cose – dell’arrivo di Ivan Gazidis come nuovo amministratore delegato e dell’ottima prestazione di Bakayoko. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me è stata una partita giocata ottimamente con una squadra che ha messo in difficoltà grandi e piccole. Siamo stati bravi ad avere pazienza, ad essere equilibrati e a reagire ...