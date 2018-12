Milan | frenata per Ibrahimovic Ma la trattativa può ripartire

Milano - 15enne muore investito da un treno per sfidare gli amici : “Un urlo poi la frenata - sembrava una prova di coraggio” : “Scommetto che non hai il coraggio di sdraiarti sui binari e rialzarti in tempo”. Questa la prova di coraggio tanto assurda quanto pericolosa che martedì sera avrebbe causato la morte di un 15enne, Abdul El Said, investito da un treno alla stazione di Parabiago, tra Milano e Varese. Secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, il ragazzo, che frequentava un istituto professionale nella vicina Legnago, si è steso sui binari, ...

Milano - un'altra brusca frenata della metro : 4 contusi alla fermata Palestro : Nuova frenata improvvisa di un treno della linea 1 della metropolitana a Milano. E' il secondo episodio che si verifica in poche ore. Questa mattina, come si ricorderà, un convoglio ferroviario ha improvvisamente frenato dopo essere partito dalla stazione di Bonola (M1). L'improvviso arresto del treno ha provocato circa 15 contusi non gravi. In quell'occasione, come ha fatto sapere l'ATM in una nota diramata subito dopo il disguido, la corrente ...

Milano - brusca frenata del Metrò : 13 feriti non gravi : Un uomo di 58 anni ha una sospetta frattura alla gamba. L'incidente vicino alla stazione Uruguay dopo che era stata disattivata l'alimentazione per scongiurare un tentato suicidio -

Atm : brusca frenata metro Milano per presenza intruso in galleria : Milano, 15 nov., askanews, - 'Da una prima ricostruzione la frenata è avvenuta a seguito di un intervento di disalimentazione dell'intera linea metropolitana che si è ritenuto indispensabile poiché ...

