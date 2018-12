Migranti, Ong Lifeline denuncia Frontex

: Il governo danese confinerà su un'isola remota a largo della costa i migranti autori di reati e gli irregolari. Esu… - Tg3web : Il governo danese confinerà su un'isola remota a largo della costa i migranti autori di reati e gli irregolari. Esu… - Caffe_Graziella : RT @bubio123: Vedo gente che ha scambiato Soros per San Francesco. Ma davvero qualcuno crede che un affarista,miliardario con le mani in pa… - iolanda_pitti : RT @bubio123: Vedo gente che ha scambiato Soros per San Francesco. Ma davvero qualcuno crede che un affarista,miliardario con le mani in pa… -

L'Ong tedescaha deciso di sporgerealla Corte Penale Internazionale per il barcone dilasciato alla deriva al largo della Libia: il mancato soccorso per 11 giorni ha causato 15 morti. L'Ongpunta l'indice controed Eunavfor Med, accusandoli di "crimini contro l'umanità". L'Ong sottolinea che le due organizzazione Ue dispongono di aerei, radar e navi. "Avevano i mezzi per intervenire, ma non lo hanno fatto" afferma il portavoce di(Di giovedì 6 dicembre 2018)