Migranti | nave Aquarius costretta a sospendere la propria attività

Migranti - Msf : "Nave Aquarius costretta a chiudere la sua attività" - : "L'Europa ha fallito nel garantire la necessaria capacità di ricerca e soccorso", ha scritto l'ong, che poi accusa: "Ha sabotato chi cercava di salvare vite umane. Ora ci saranno più morti in mare"

Migranti - Berna stoppa la nave Aquarius : il governo elvetico gli nega l'utilizzo della bandiera Svizzera : Il governo della Svizzera ha negato la bandiera elvetica alla nave Aquarius, gestita da Medici senza frontiere e Sos Mediterranee, come invece avevano chiesto alcuni deputati.Dopo la decisione di Panama di ritirare i suoi documenti alla Aquarius, tre parlamentari svizzeri, a fine del mese di settembre, avevano chiesto al loro Paese di concedere la bandiera Svizzera a fini umanitari, come previsto dalla legge sulla navigazione. Ma con un parere ...

Migranti : Tunisia; media - vietato attracco a nave Sea Watch : ANSAmed, - TUNISI, 27 NOV - Le autorità tunisine avrebbero negato l'ingresso al porto di Zarzis alla nave Sea Watch della omonima ong tedesca. E' quanto affermato ai media locali dall'attivista e ...

Nave Nivin - denuncia Ong Mediterranea : "blitz Libia contro Migranti"/ Spari ai profughi accusati di pirateria - IlSussidiario.net : Nave Nivin, ong Mediterranea Saving Humans denuncia irruzione Libia 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Spari con proiettili di gomma

Nivin - ong Mediterranea : “Irruzione esercito libico sulla nave - ci sono feriti”. Migranti bloccati a bordo da 12 giorni : L’esercito libico è salito a bordo della nave Nivin, imbarcazione commerciale dal 10 novembre attraccata al porto di Misurata. A bordo ci sono tra i 70 e gli 83 Migranti: le fonti a disposizione per il momento sono contraddittorie. Ad affermarlo è sul suo profilo twitter Mediterranea, ong che ha lo scopo di monitorare quanto avviene a largo delle coste libiche. I militari sarebbero saliti a bordo alle 11.41 e da allora non ci sarebbero più ...

Nivin - i Migranti non vogliono scendere dalla nave : “Se sbarco mi ammazzano. Non possiamo restare in Libia” : “Mi hanno venduto tre volte, mio fratello è morto tra le mie braccia. Io so cosa succede qui, e per questo non voglio scendere. Non scenderò nemmeno se ci fanno morire di fame”. Settantanove persone sono bloccate, da giorni, sulla nave Nivin, nel porto di Misurata. Secondo la ong Mediterranea, le forze armate libiche avrebbero fatto irruzione sulla nave e ci sarebbero stati episodi di violenza, con “persone ferite in ospedale e ...

Migranti - nave Aquarius sequestrata per smaltimento di rifiuti : Migranti, nave Aquarius sequestrata per smaltimento di rifiuti Per Medici senza Frontiere l’accusa è di aver scaricato in modo indifferenziato nei porti italiani rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, accumulati durante i salvataggio in mare. 24 indagati a vario titolo. La Ong: "Misura sproporzionata e ...

Migranti - "Scaricava in Italia rifiuti infetti". Sequestrata la nave Ong : La nave Aquarius di Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere è di nuovo nella bufera. E stavolta non per la destinazione finale dei Migranti a bordo, ma per una inchiesta della procura di Catania. L'ennesima aperta dai procuratori siciliani ai danni delle Ong del Mediterraneo. L'accusa è quella di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.Secondo i pm, Msf e due agenti marittimi avrebbero scaricato in maniera non ...

Migranti : sequestrata nave Aquarius - indagata Msf : Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l'accusa nei confronti della Ong Medici Senza ...