Metrò al Plebiscito | c' è il veto del prefetto sul nuovo cantiere | costa 8 milioni in più

Napoli - altolà del ministero : stop alle grate del Metrò in piazza del Plebiscito : stop alle grate del metrò in piazza del Plebiscito. Il ministero dei Beni Culturali ha disposto in autotutela l?annullamento d?ufficio del parere Autorizzatorio rilasciato dalla...

San Silvestro al Plebiscito - il concertone si farà nonostante il cantiere della metropolitana : È corsa contro il tempo per l'organizzazione del Capodanno 2019. A meno di un mese e mezzo dal concertone della notte di San Silvestro, il Comune è ancora in alto mare. Se è...

Grate della linea 6 al Plebiscito : il ministero blocca i lavori del Metrò : Stop alle Grate a piazza del Plebiscito. Il ministero dei Beni culturali, guidato da Alberto Bonisoli, sospende il parere favorevole della Sovrintendenza di Napoli sulla realizzazione della camera di ...

Napoli - il Ministero revoca il placet per le griglie della metro al Plebiscito : Il Ministero dei Beni e Attività Culturali ha inviato una lettera al Comune di Napoli in cui sospende il parere favorevole della soprintendenza alle griglie di ventilazione in piazza del Plebiscito. ...

'Metrò - griglie a piazza Plebiscito per evitare rischi agli edifici storici' : piazza del Plebiscito non sarà la prima ad avere le grate del metrò. griglie, botole e chiusini compaiono in diverse piazze famose del mondo. Ce ne sono in piazza Duomo a Milano, in piazza San Carlo a ...