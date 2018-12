Meteo capriccioso per l' Immacolata | maltempo | ma poi tutto cambia

huffingtonpost

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Si preannuncia variabile e un po'ildi questo fine settimana dell'. L'alta pressione che sta accarezzando il nostro Paese, sta già iniziando a cedere alla veloce perturbazione atlantica che si sta avvicinando all'Italia. A parlarci di come sarà il cielo in questo week-end di festa è il.it.Nei prossimi giorni, dal Nordeuropa giungerà un fronte perturbato che potrebbe guastare, almeno in parte, il fine settimana. Nella mattinata di sabato 8 , infatti, saranno possibili degli isolati rovesci al Nordest, nonché sul medio versante adriatico, sull'Umbria, sulle aree interne del Lazio e sulle regioni meridionali peninsulari. La situazione è destinata a migliorare col passare delle ore, eccezion fatta per qualche residua precipitazione su Puglia, Basilicata e Calabria. Sul resto del Paese invece il tempo si ...